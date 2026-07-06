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Tragedia na Dolnym Śląsku. Jedna osoba nie żyje, druga w szpitalu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 lipca (18:23)

Tragedia w miejscowości Lutynia na Dolnym Śląsku. „Doszło do poważnego zdarzenia o charakterze kryminalnym” - przekazało biuro prasowe dolnośląskiej policji. Jak dowiedzieli się nieoficjalnie reporterzy RMF FM, nie żyje jedna osoba, druga jest w szpitalu. Informację otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Tragedia na Dolnym Śląsku. Jedna osoba nie żyje, druga w szpitalu
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Jak informuje dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, policja zatrzymała podejrzanego w tej sprawie. 

To młody mężczyzna, który miał zaprószyć ogień w jednym z domów w dolnośląskiej Lutyni. Prawdopodobnie chciał w ten sposób zatrzeć ślady. 

Według nieoficjalnych ustaleń naszych reporterów, nie żyje jedna osoba, druga przebywa w szpitalu, a sprawca miał być z nimi powiązany. 

„Doszło do poważnego zdarzenia o charakterze kryminalnym” - przekazało biuro prasowe dolnośląskiej policji. 

Na miejscu pracują śledczy, którzy zabezpieczają dowody pod nadzorem prokuratora.

Źródło: RMF FM
Tagi: Dolny Śląsk

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