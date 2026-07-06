Tragedia na Dolnym Śląsku. Jedna osoba nie żyje, druga w szpitalu

RMF24

Tragedia w miejscowości Lutynia na Dolnym Śląsku. „Doszło do poważnego zdarzenia o charakterze kryminalnym” - przekazało biuro prasowe dolnośląskiej policji. Jak dowiedzieli się nieoficjalnie reporterzy RMF FM, nie żyje jedna osoba, druga jest w szpitalu. Informację otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, policja zatrzymała podejrzanego w tej sprawie.

To młody mężczyzna, który miał zaprószyć ogień w jednym z domów w dolnośląskiej Lutyni. Prawdopodobnie chciał w ten sposób zatrzeć ślady.

Według nieoficjalnych ustaleń naszych reporterów, nie żyje jedna osoba, druga przebywa w szpitalu, a sprawca miał być z nimi powiązany.

„Doszło do poważnego zdarzenia o charakterze kryminalnym” - przekazało biuro prasowe dolnośląskiej policji.

Na miejscu pracują śledczy, którzy zabezpieczają dowody pod nadzorem prokuratora.