„Jeden z chłopców ranił nożem drugiego”
Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór po godzinie 20:00 w Legnicy na ulicy Bielańskiej. Jak poinformowała mł. asp. Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, jeden z 13-letnich chłopców ranił nożem swojego rówieśnika, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.
13-latek z obrażeniami został zabrany do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – przekazała policjantka.
Drugi 13-latek zatrzymany przez policję. Trafił do szpitala na obserwację
Policjanci szybko ustalili tożsamość drugiego nastolatka i zatrzymali go niedługo po zajściu.
Ze względu na stan psychofizyczny został przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala na diagnostykę – poinformowała mł. asp. Anna Tersa.
Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Policja ustala wszystkie okoliczności zdarzenia, w tym jego dokładny przebieg oraz przyczyny konfliktu między nastolatkami.
Jak podkreślają funkcjonariusze, obaj uczestnicy zdarzenia są osobami nieletnimi, dlatego dalsze decyzje w sprawie podejmie sąd rodzinny. Policjanci nie przekazali jeszcze dokładnych informacji dotyczących charakteru zdarzenia i jego przebiegu.
Zdarzenie z ul. Bielańskiej wywołało duże poruszenie, a policja apeluje o ostrożność w interpretowaniu okoliczności zajścia do czasu zakończenia czynności wyjaśniających. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem odpowiednich służb, a kluczowe ustalenia mają zostać przekazane po zakończeniu analizy materiału dowodowego.