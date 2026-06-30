RMF24

Dramatyczne zdarzenie z udziałem dwóch 13-latków w Legnicy. Jeden z chłopców ranił rówieśnika nożem na ul. Bielańskiej. Obaj nastolatkowie trafili do szpitala. Sprawą zajmuje się policja i sąd rodzinny.

„Jeden z chłopców ranił nożem drugiego”

Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór po godzinie 20:00 w Legnicy na ulicy Bielańskiej. Jak poinformowała mł. asp. Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, jeden z 13-letnich chłopców ranił nożem swojego rówieśnika, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.

13-latek z obrażeniami został zabrany do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – przekazała policjantka.

Drugi 13-latek zatrzymany przez policję. Trafił do szpitala na obserwację

Policjanci szybko ustalili tożsamość drugiego nastolatka i zatrzymali go niedługo po zajściu.

Ze względu na stan psychofizyczny został przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala na diagnostykę – poinformowała mł. asp. Anna Tersa.

Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Policja ustala wszystkie okoliczności zdarzenia, w tym jego dokładny przebieg oraz przyczyny konfliktu między nastolatkami.

Jak podkreślają funkcjonariusze, obaj uczestnicy zdarzenia są osobami nieletnimi, dlatego dalsze decyzje w sprawie podejmie sąd rodzinny. Policjanci nie przekazali jeszcze dokładnych informacji dotyczących charakteru zdarzenia i jego przebiegu.

Zdarzenie z ul. Bielańskiej wywołało duże poruszenie, a policja apeluje o ostrożność w interpretowaniu okoliczności zajścia do czasu zakończenia czynności wyjaśniających. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem odpowiednich służb, a kluczowe ustalenia mają zostać przekazane po zakończeniu analizy materiału dowodowego.