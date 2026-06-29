RMF24

Dwóch funkcjonariuszy z Jeleniej Góry stanie przed sądem. Prokuratura skierowała akt oskarżenia w sprawie przekroczenia uprawnień. Śledczy zarzucają mundurowym bezpodstawne zatrzymanie dwóch braci, zniszczenie telefonu jednego z nich i użycie wobec małoletnich przemocy. Oskarżonym grozi nawet 8 lat pozbawienia wolności.

Prok. Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze poinformowała, że aktem oskarżenia zostali objęci 38-letni Łukasz F. (obecnie na emeryturze) i 26-letni Cyprian G. (miał postępowanie dyscyplinarne, a teraz jest czynnym policjantem) - policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Mężczyźni oskarżeni zostali o przekroczenie uprawnień służbowych poprzez bezpodstawne zatrzymanie dwóch braci: małoletniego Mikołaja F. i Kacpra F. - przekazała w komunikacie.

Co wydarzyło się na stacji benzynowej?

Sprawa dotyczy wydarzeń z 10 lutego 2025 roku. W Jeleniej Górze na jednej ze stacji paliw policjanci zauważyli dwóch młodych mężczyzn, którzy na widok radiowozu zaczęli uciekać. Zatrzymali ich do rutynowej kontroli.

Podczas interwencji pokrzywdzeni nie zachowywali się wobec funkcjonariuszy agresywnie ani wyzywająco. Ich zachowanie w żaden sposób nie stanowiło dla policjantów zagrożenia - powiedzieli śledczy.



Mimo to policjanci mieli użyć wobec Kacpra F. środków przymusu bezpośredniego w postaci chwytów obezwładniających oraz kajdanek. Łukasz F. miał wyjąć z kieszeni pokrzywdzonego telefon komórkowy i go zniszczyć, a kiedy zatrzymany był prowadzony do pojazdu służbowego, umyślnie uderzyć jego głową o drzwi samochodu.



Zdaniem śledczych Kacper F. trafił do policyjnej izby zatrzymań KMP w Jeleniej Górze bez powodu, bo nie popełnił żadnego czynu zabronionego.



Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Obaj usłyszeli też zarzut fałszywego oskarżenia pokrzywdzonego o naruszenie ich nietykalności cielesnej, a także złożenia fałszywych zeznań.



Grozi im od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.