Otwarcie restauracji, kawiarni czy baru to marzenie wielu przedsiębiorców. Każdy, kto decyduje się na taki krok, szybko jednak przekonuje się, że gastronomia to nie tylko kulinarna pasja, ale przede wszystkim wymagający biznes, w którym o powodzeniu decydują setki drobnych wyborów. Jednym z najważniejszych jest dobór sprzętu – to on wyznacza rytm pracy kuchni i baru, wpływa na komfort zespołu, jakość serwowanych potraw i napojów, a ostatecznie także na rentowność lokalu.

W erze zakupów online wybór urządzeń wydaje się prosty - katalogi, porównywarki i "okazyjne" oferty są dostępne w kilka minut. Ale praktyka pokazuje, że gastronomia nie wybacza pochopnych decyzji. Piec, który w folderze wygląda imponująco, może okazać się niepraktyczny w małej kuchni. Ekspres do kawy kupiony w internecie bez konsultacji może nie sprostać obciążeniu w godzinach szczytu. Zabudowa barowa, choć estetyczna, bywa niewygodna w codziennym użytkowaniu. Dlatego coraz więcej właścicieli lokali szuka nie tylko sprzedawcy, ale partnera, który pomoże podjąć mądrą decyzję inwestycyjną.

"Kiedy tworzyliśmy showroom UNIGASTRO, nie chodziło nam o zwykłą ekspozycję sprzętu. Chcieliśmy stworzyć przestrzeń, w której właściciele gastronomii mogą naprawdę dotknąć, porównać i przetestować urządzenia, zanim podejmą decyzję. To zupełnie inny poziom doświadczenia niż kartka w katalogu czy strona internetowa" - mówi Michał Szmidt-Puć, dyrektor zarządzający.

Cena to nie wszystko

Początkujący przedsiębiorcy w HoReCa często patrzą na sprzęt wyłącznie przez pryzmat ceny. To naturalne - budżety startowe są ograniczone, a lista wydatków długa. Jednak w gastronomii niska cena rzadko idzie w parze z realną oszczędnością. Tańsze urządzenia częściej się psują, są mniej energooszczędne, a dostęp do części zamiennych czy serwisu okazuje się problematyczny.

"Kwestie finansowe, cena zawsze będą ważne, ale z perspektywy właścicieli lokali znacznie istotniejsza jest niezawodność. Awaria pieca czy ekspresu w godzinach szczytu potrafi kosztować więcej niż różnica w cenie przy zakupie. Dlatego doradzamy klientom, by patrzyli na sprzęt jak na inwestycję, a nie tylko wydatek" - podkreśla Paulina Banach, dyrektor ds. finansowych UNIGASTRO.

Showroom jako przestrzeń do podejmowania decyzji

Wyobraźmy sobie kupowanie samochodu tylko na podstawie katalogu. Absurdalne? W gastronomii bywa podobnie - wiele osób wybiera kluczowy sprzęt do lokalu, opierając się wyłącznie na opisach i zdjęciach. W UNIGASTRO rozwiązujemy ten problem.

Nasza siedziba w Żernikach Wrocławskich to przestrzeń, w której właściciele gastronomii mogą obejrzeć urządzenia na żywo, sprawdzić ich ergonomię, porównać modele różnych marek i - co najważniejsze - porozmawiać z ekspertami. Nasi klienci często przychodzą z konkretnymi pytaniami: "który piec sprawdzi się w małej pizzerii?", "czy warto inwestować w dwugrupowy ekspres do kawy, jeśli dopiero startuję?", "jak zaprojektować bar, żeby obsługa była szybsza?".

Na każde z nich można uzyskać praktyczną, popartą doświadczeniem odpowiedź. Dla nas najważniejsze jest to, by klient po wyjściu z UNIGASTRO miał poczucie, że rozumie, dlaczego wybiera takie, a nie inne rozwiązanie. To nie jest sprzedaż na siłę, tylko wspólne poszukiwanie najlepszego dopasowania.

Od problemu do rozwiązania

Jednym z klientów UNIGASTRO był właściciel nowo powstającej pizzerii, który początkowo planował zakup pieca wyłącznie na podstawie oferty internetowej. Zdecydował się jednak odwiedzić nasz sklep i sprawdzić piece IZZO w praktyce. Rozmowa z ekspertem oraz możliwość przetestowania urządzenia rozwiała jego wątpliwości i pomogła mu wybrać model idealnie dopasowany do lokalu. Dzięki temu uniknął inwestycji, która mogłaby spowolnić rozwój jego biznesu, a dziś jego restauracja działa pełną parą, oferując gościom autentyczną pizzę neapolitańską.

Sprzęt dostępny od ręki

W gastronomii awarie zdarzają się zawsze w najgorszym momencie - ekspres do kawy przestaje działać w sobotnie przedpołudnie, piec psuje się tuż przed weekendem, a bar staje się wąskim gardłem w godzinach szczytu. Dlatego możliwość zakupu sprzętu "od ręki" to coś więcej niż wygoda. To często różnica między kilkoma dniami strat a utrzymaniem płynności biznesu.

"Najczęściej słyszymy od klientów, że cenią w nas spokój. Wiedzą, że jeśli coś się stanie, nie zostaną sami. To właśnie dlatego rozwijamy serwis UNIGASTRO, utrzymujemy szeroki magazyn sprzętu i staramy się reagować natychmiast. Gastronomia nie wybacza przestojów." - zaznacza kierownik serwisu Arkadiusz Wierzowiecki.

Potwierdzeniem tych słów zdaje się być jedna z ostatnich akcji promocyjnych, jaką UNIGASTRO przygotowało dla klientów z branży HoReCa. Spora część produktów z oferty otrzymała wydłużoną aż 3-letnią gwarancję.

Trendy i inspiracje

Podczas rozmów z właścicielami lokali gastronomicznych widać wyraźnie, że branża podąża w trzech kierunkach. Po pierwsze, rośnie znaczenie autentyczności - klienci chcą doświadczać prawdziwych smaków i tradycji, dlatego coraz większym zainteresowaniem cieszą się piece IZZO pozwalające piec pizzę w stylu neapolitańskim. Po drugie, estetyka i doświadczenie gościa nabierają ogromnego znaczenia - ekspres SANREMO czy zabudowa barowa Althermo to nie tylko narzędzia pracy, ale element scenografii lokalu. I po trzecie, coraz częściej właściciele pytają o kwestie ekologiczne i ekonomiczne, szukając urządzeń energooszczędnych i trwałych, które pozwolą ograniczyć koszty i wpływ na środowisko.

"Myślę, że rola showroomu w tym kontekście jest jeszcze większa niż kiedyś. Tutaj restauratorzy nie tylko kupują sprzęt, ale też zdobywają wiedzę, inspirują się i porównują rozwiązania. To pozwala im być o krok przed konkurencją" - zauważa Michał Szmidt-Puć.

Kompleksowe wsparcie

Showroom to punkt wyjścia, ale współpraca z UNIGASTRO nie kończy się na wyborze urządzenia. Firma działa kompleksowo - zgodnie z tym, co opisujemy na stronie O nas, realizując cały proces: od projektu, przez sprzedaż, szkolenia w studio kulinarnym, po serwis i dostęp do części zamiennych.

Za tym stoją ludzie - nasz zespół ekspertów, którzy łączą wiedzę techniczną z praktyką branżową i rozumieją wyzwania właścicieli lokali. To dzięki nim klienci czują, że współpraca z nami to partnerstwo, a nie tylko transakcja.

"Naszą ambicją zawsze było to, by klienci czuli, że jesteśmy partnerem, a nie tylko dostawcą. Dlatego oferujemy nie tylko urządzenia, ale pełen ekosystem wsparcia, który pozwala im spokojnie rozwijać biznes" - podsumowuje Rafał Banach, dyrektor ds. zakupów.

Gastronomia to wymagający biznes, w którym margines błędu jest niewielki, a konkurencja ogromna. Dlatego każdy właściciel powinien patrzeć na wybór sprzętu nie przez pryzmat "okazji cenowej", ale długofalowej inwestycji. Showroom UNIGASTRO został stworzony po to, by te decyzje ułatwiać - dając właścicielom gastronomii możliwość sprawdzenia urządzeń w praktyce, rozmowy z ekspertami, szybkiego zakupu sprzętu od ręki i korzystania z pełnego wsparcia na każdym etapie współpracy.

Nie trzeba wierzyć nam na słowo - najlepiej sprawdzić, co mówią nasi klienci w referencjach. Bo gastronomia to nie tylko smaki i zapachy. To także technologia, ergonomia i logistyka, które razem budują doświadczenie gościa. A dobrze dobrany sprzęt to fundament, na którym można budować sukces.