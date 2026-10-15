Ile za karpia w 2026 roku? Wiemy, po ile sprzedają Stawy Milickie

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W Stawach Milickich ruszyły już tradycyjne, jesienne odłowy ryb. Mimo że hodowcy zmagają się z dotkliwą suszą oraz plagą kormoranów, podjęli już kluczową decyzję - podali oficjalną stawkę za kilogram karpia na 2026 rok.

Trwa doroczny odłów ryb ze Stawów Milickich w Joachimówce. Są to głównie karpie, ale też amury, tołpygi, liny, szczupaki czy karasie pospolite. (foto: Maciej Kulczyński)

Trwa doroczny odłów ryb ze Stawów Milickich w Joachimówce. Są to głównie karpie, ale też amury, tołpygi, liny, szczupaki czy karasie pospolite. (foto: Maciej Kulczyński) / PAP

Odłowy w Stawach Milickich – jak rybacy łowią ryby?

Jesień to wyjątkowy okres w Stawach Milickich na Dolnym Śląsku. To właśnie wtedy rozpoczyna się coroczny odłów ryb, który trwa od końca września do połowy listopada. Rybacy rozpoczynają pracę jeszcze przed świtem, przygotowując sprzęt i maszyny nad brzegami stawów ukrytych wśród lasów Doliny Baryczy.

Podobnie jak ich poprzednicy sprzed wielu lat, rybacy zaciągają sieci ręcznie, brodząc w chłodnej wodzie.

Od lat sieci zaciągane są ręcznie. W środę na stawie Górnik pracowało ponad 20 mężczyzn. Olbrzymią sieć ciągnęli ustawieni w rzędzie po jej obu stronach. Idą tak, brodząc w wodzie przez 200–300 metrów – relacjonuje Tomasz Berger, kierownik Zakładu Rybackiego Potasznia.

Cały proces odłowu rozpoczyna się od spuszczenia wody ze stawu, co sprawia, że ryby gromadzą się w najgłębszym miejscu – tzw. łowisku. Następnie dziesiątki rybaków zaciągają ogromne sieci, przesuwając ryby w stronę brzegu.

W najstarszym w Europie kompleksie stawów hodowlanych Rybacy pracują w podobny sposób jak ich poprzednicy kilkadziesiąt lat temu. Sieć jest zaciągana ręcznie przez kilkudziesięciu mężczyzny brodzących w wodzie. (foto: Maciej Kulczyński) / PAP

Tam do akcji wkraczają urządzenia mechaniczne – taśmociągi i ładowarki, które pomagają wydobyć ryby z wody i przetransportować je do specjalnych pojemników. Ryby są następnie segregowane i przewożone do innych stawów, gdzie oczekują na sprzedaż.

Produkcja karpia w Polsce: Stawy Milickie liderem

W Stawach Milickich dominuje karp, jednak w sieciach pojawiają się również szczupaki, karasie i okonie. Roczna produkcja karpia w Polsce wynosi około 21–22 tys. ton, z czego ponad 600 ton pochodzi właśnie z tego dolnośląskiego kompleksu. To jeden z najważniejszych ośrodków hodowli tej ryby w kraju.

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Od kilku lat hodowcy zmagają się z poważnymi wyzwaniami. Największym problemem jest susza hydrologiczna, która ogranicza powierzchnię użytkowanych akwenów.

Przez brak wody na stawie, który ma 100 hektarów, gospodarujemy dziś na 70–80 hektarach – wyjaśnia Tomasz Berger. Mniejsza ilość wody i trudniejsze warunki pogodowe sprawiają, że ryby rosną wolniej, a część z nich musi być hodowana przez dodatkowy rok.

grafika: Michał Czernek / PAP

Kolejnym wyzwaniem są kormorany, które wyjadają znaczną część narybku. Jeden kormoran potrafi zjeść od pół kilograma do nawet kilograma ryb dziennie – mówi Berger. Według szacunków, w ubiegłym roku ptaki te zjadły około 260 ton ryb, głównie młodych osobników, które nie osiągnęły jeszcze wagi handlowej.

Cena karpia 2026. Ile kosztuje kilogram karpia w Stawach Milickich?

Ceny karpia w gospodarstwie rybackim pozostają na zbliżonym poziomie od kilku lat.

Cena detaliczna dla klienta, który chciałby kupić rybę w gospodarstwie rybackim w całości, od kilku lat jest na podobnym poziomie i w zależności od gospodarstw kształtuje się na poziomie od 25 do 30 zł. My w tym roku mamy cenę ustaloną na poziomie 28 zł za kilogram karpia – informuje Przemysław Urniaż, dyrektor ds. infrastruktury i logistyki Stawów Milickich.