Ile za karpia w 2026 roku? Wiemy, po ile sprzedają Stawy Milickie

Odłowy w Stawach Milickich – jak rybacy łowią ryby?
Jesień to wyjątkowy okres w Stawach Milickich na Dolnym Śląsku. To właśnie wtedy rozpoczyna się coroczny odłów ryb, który trwa od końca września do połowy listopada. Rybacy rozpoczynają pracę jeszcze przed świtem, przygotowując sprzęt i maszyny nad brzegami stawów ukrytych wśród lasów Doliny Baryczy.
Podobnie jak ich poprzednicy sprzed wielu lat, rybacy zaciągają sieci ręcznie, brodząc w chłodnej wodzie.
Od lat sieci zaciągane są ręcznie. W środę na stawie Górnik pracowało ponad 20 mężczyzn. Olbrzymią sieć ciągnęli ustawieni w rzędzie po jej obu stronach. Idą tak, brodząc w wodzie przez 200–300 metrów – relacjonuje Tomasz Berger, kierownik Zakładu Rybackiego Potasznia.
Cały proces odłowu rozpoczyna się od spuszczenia wody ze stawu, co sprawia, że ryby gromadzą się w najgłębszym miejscu – tzw. łowisku. Następnie dziesiątki rybaków zaciągają ogromne sieci, przesuwając ryby w stronę brzegu.
Tam do akcji wkraczają urządzenia mechaniczne – taśmociągi i ładowarki, które pomagają wydobyć ryby z wody i przetransportować je do specjalnych pojemników. Ryby są następnie segregowane i przewożone do innych stawów, gdzie oczekują na sprzedaż.
Produkcja karpia w Polsce: Stawy Milickie liderem
W Stawach Milickich dominuje karp, jednak w sieciach pojawiają się również szczupaki, karasie i okonie. Roczna produkcja karpia w Polsce wynosi około 21–22 tys. ton, z czego ponad 600 ton pochodzi właśnie z tego dolnośląskiego kompleksu. To jeden z najważniejszych ośrodków hodowli tej ryby w kraju.
Od kilku lat hodowcy zmagają się z poważnymi wyzwaniami. Największym problemem jest susza hydrologiczna, która ogranicza powierzchnię użytkowanych akwenów.
Przez brak wody na stawie, który ma 100 hektarów, gospodarujemy dziś na 70–80 hektarach – wyjaśnia Tomasz Berger. Mniejsza ilość wody i trudniejsze warunki pogodowe sprawiają, że ryby rosną wolniej, a część z nich musi być hodowana przez dodatkowy rok.
Kolejnym wyzwaniem są kormorany, które wyjadają znaczną część narybku. Jeden kormoran potrafi zjeść od pół kilograma do nawet kilograma ryb dziennie – mówi Berger. Według szacunków, w ubiegłym roku ptaki te zjadły około 260 ton ryb, głównie młodych osobników, które nie osiągnęły jeszcze wagi handlowej.
Cena karpia 2026. Ile kosztuje kilogram karpia w Stawach Milickich?
Ceny karpia w gospodarstwie rybackim pozostają na zbliżonym poziomie od kilku lat.
Cena detaliczna dla klienta, który chciałby kupić rybę w gospodarstwie rybackim w całości, od kilku lat jest na podobnym poziomie i w zależności od gospodarstw kształtuje się na poziomie od 25 do 30 zł. My w tym roku mamy cenę ustaloną na poziomie 28 zł za kilogram karpia – informuje Przemysław Urniaż, dyrektor ds. infrastruktury i logistyki Stawów Milickich.