Fałszywy masażysta grasował w sanatorium. Policja zatrzymała 56-latka

RMF24

Analiza nagrań z monitoringu pomogła zatrzymać 56-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego, podejrzanego o dopuszczenie się innej czynności seksualnej na terenie jednego z sanatoriów w Cieplicach (Dolnośląskie). Mężczyzna, podając się za masażystę, wszedł do pokoju kuracjuszek i zaoferował im swoje usługi. Teraz grozi mu nawet 8 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło podczas sierpniowego weekendu w jednym z uzdrowiskowych obiektów w Cieplicach (Dolnośląskie).

56-latek wykorzystał nieuwagę personelu i wszedł do pokoju, w którym przebywały dwie kuracjuszki. Przedstawił się jako masażysta zatrudniony w sanatorium i zaproponował wykonanie masażu. Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak szybko zorientowała się, że coś jest nie tak.

Jak informują policjanci, „w trakcie wykonywanego masażu mężczyzna miał dotykać kobietę w miejsca intymne”.

Gdy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, sprawca przerwał czynność i uciekł z pokoju.

Szybka reakcja i zatrzymanie podejrzanego

O incydencie natychmiast powiadomiono policję. Funkcjonariusze z komisariatu w Jeleniej Górze przenalizowali nagrania z kamer monitoringu. Dzięki temu szybko wytypowali podejrzanego.

Jego zatrzymanie było już tylko kwestią czasu i nastąpiło w momencie, kiedy się tego kompletnie nie spodziewał – informuje policja.

56-latek został zatrzymany, gdy jechał jednośladem po uzdrowisku.

Zatrzymany usłyszał zarzut dotyczący dopuszczenia się innej czynności seksualnej. Zastosowano wobec niego dozór policyjny.

Jeśli okaże się, że mężczyzna ma na swoim koncie więcej podobnych czynów, grozi mu nawet do 8 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Policja apeluje o czujność

Policjanci przypominają, aby podczas korzystania z usług oferowanych w sanatoriach, hotelach czy innych obiektach wypoczynkowych zachować szczególną ostrożność.