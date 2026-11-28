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Kilka dni z ujemnymi temperaturami wystarczyło – na SOR w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Barbary w Sosnowcu trafili pierwsi pacjenci w hipotermii. Specjaliści przypominają, żeby chronić się przed mrozem.

Ostatnie dni przyniosły typowo zimową pogodę – wraz z którą pojawili się pierwsi wychłodzeni pacjenci. Temperatura ciała jednego z mężczyzn wynosiła niespełna 28 stopni Celsjusza.

Musimy pamiętać, że bardzo często są to ludzie bezdomni albo osoby, które nie mają pieniędzy na ogrzanie miejsc, w których mieszkają. Dodatkowo, jeszcze w tym okresie musimy zwrócić uwagę na te osoby, które ze względu na swój wiek czy na swój stan zdrowia nie są w stanie zająć się sobą w taki należyty sposób. Mówię tutaj w szczególności o małych dzieciach czy osobach starszych, zwłaszcza z zaburzeniami świadomości czy z demencją – wymienia dr Tomasz Sikora, specjalista medycyny ratunkowej z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary w Sosnowcu.

Hipotermia jest stanem, w którym temperatura ciała człowieka spada poniżej 35 stopni Celsjusza. Dochodzi do niej, gdy ochładzanie organizmu zachodzi szybciej niż wytwarzanie ciepła. Może też wystąpić w związku z długim przebywania w niskiej temperaturze otoczenia, kiedy dochodzi do wychłodzenia organizmu, które może zagrażać życiu.

Chroń się przed mrozem!

Wiele osób jeszcze nie przestawiło się na czas zimowy, a ignorując niskie temperatury – zapominają choćby o czapce. To błąd – mówią lekarze.

Bardzo dużo energii cieplnej tracimy właśnie przez nieosłoniętą głowę. Powinniśmy zadbać też o te końcowe części naszego ciała, czyli stopy i ręce. Tam, gdzie to krążenie krwi może być osłabione. Zakładajmy rękawiczki, zakładajmy ciepłe skarpety i ciepłe buty. Dostosujmy po prostu swój strój do warunków, które panują za oknem. Zastanówmy się nad tym, żeby na przykład ubrać się bardziej na cebulkę, mieć więcej warstw na sobie - tak, żebyśmy mogli je regulować w momencie, kiedy potrzebujemy więcej ciepła, albo kiedy wykonujemy jakieś aktywności i tego ciepła potrzebujemy mniej – tłumaczy specjalista.

Warto mieć ze sobą coś ciepłego do picia – zwłaszcza, jeżeli wychodzimy z domu na dłuższy spacer lub idziemy na jakąś wędrówkę, na przykład w góry. Trzeba też wsłuchiwać się w organizm, bo on wysyła sygnały, że coś jest nie tak. Objawami wychłodzenia mogą być:

dreszcze,

zaburzenia świadomości,

nagłe, nietypowe zachowania.

Przy spadku temperatury ciała, wcześniej czy później dochodzi do takich już całościowych zaburzeń przytomności. Jeżeli widzimy taką osobę, która leży gdzieś na ziemi - powinniśmy się koło niej pochylić, żeby zobaczyć co się z nią dzieje: czy jest przytomna i czy oddycha. Nie bójmy się w takiej sytuacji zadzwonić pod numer 999 albo 112 - po to, żeby uzyskać też pomoc od dyspozytora medycznego – apeluje dr Tomasz Sikora.