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Ukraińskie Siły Obrony poinformowały o uderzeniu w rosyjski ośrodek systemów bezzałogowych Rubikon w okupowanym Berdiańsku w obwodzie zaporoskim. Według wstępnych danych w ataku miało zginąć ponad 30 rosyjskich żołnierzy, a do 70 zostać rannych.

Jak przekazało ukraińskie dowództwo operacyjne Południe, zaatakowano miejsce stałego stacjonowania pododdziału rosyjskiego centrum bezzałogowych systemów Rubikon.

Według danych ukraińskiego wywiadu zniszczone zostały baza szkoleniowa dla operatorów dronów, miejsca zakwaterowania personelu oraz magazyny bezzałogowców. Potwierdzono też trafienie przedstawicieli kierownictwa jednostki.

Ukraińska strona podaje, że po uderzeniu w rejonie celu wielokrotnie dochodziło do detonacji amunicji. Znaczna liczba rosyjskich żołnierzy miała trafić do miejscowego szpitala, a ciała zabitych – według tych informacji – przewieziono do Mariupola.

Operację miało zaplanować centrum koordynacyjne użycia uderzeniowych systemów bezzałogowych, działające w strukturze zgrupowania wojsk „Południe”.

W realizacji zadania – jak podało ukraińskie dowództwo – uczestniczyły m.in. Grupa Harpia, Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy, jednostka specjalna SBU „Alfa”, 422. Dywizja Powietrznodesantowa oraz 427. 427. Dywizja Powietrznodesantowa Rarog.

Czym jest Rubikon?

O rosyjskim Centrum Zaawansowanych Technologii Bezzałogowych Rubikon zrobiło się głośno w 2024 roku, gdy jednostkę wizytował rosyjski minister obrony Andriej Biełousow.

Według ukraińskiego portalu Militarnyj struktura zajmuje się zakupami i rozwojem dronów, analizą ich zastosowania na froncie oraz szkoleniem instruktorów i operatorów bezzałogowców. Ma również własne pododdziały bojowe.

Jednostki Rubikonu miały jako jedne z pierwszych w rosyjskiej armii wykorzystywać drony FPV sterowane światłowodowo oraz drony przechwytujące.

Powołany jako odpowiedź na masowe wykorzystanie bezzałogowców przez Ukrainę, Rubikon w krótkim czasie rozrósł się z niewielkiego pododdziału w samowystarczalną strukturę zdolną do prowadzenia operacji w trybie całodobowym. Dzięki priorytetowemu finansowaniu rosyjskiego Ministerstwa Obrony formacja dysponuje własnym wywiadem sygnałowym (SIGINT) oraz siecią radarów, co pozwala jej samodzielnie namierzać cele bez konieczności oczekiwania na wsparcie innych rodzajów wojsk.