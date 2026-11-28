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Nie będzie obowiązkowych szczepień przeciwko HPV dla nastolatków od stycznia - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Możliwość wprowadzenia takiego obowiązku resort zdrowia sygnalizował na początku roku. Na przeszkodzie w realizacji planu stanęły kwestie organizacyjne i finansowe. „Żałuję, bo to jest coś, co zmienia i ratuje życie przyszłych pokoleń. To szczepienie zmniejsza ryzyko zachorowania i zgonu z powodu raka szyjki macicy i innych nowotworów HPV-zależnych (...) - mówi RMF FM onkolog doktor Joanna Kufel-Grabowska.

Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że na razie nie ma pieniędzy na zabezpieczenie tak dużej liczby dawek preparatu i potrzeba więcej czasu na przygotowanie przychodni. W odpowiedzi, jaką uzyskał nasz reporter, resort zaznacza, że nie rezygnuje z pomysłu wprowadzenia obowiązku szczepień, ale na pewno nie pojawi się on na początku nowego roku.

Wprowadzenie obowiązku szczepień od 1 stycznia 2027 r. nie jest możliwe ze względu na uwarunkowania legislacyjne, organizacyjne i finansowe. Bezpieczne wdrożenie nowych przepisów wymaga wydania rozporządzenia, zabezpieczenia finansowania, zakupu i dystrybucji odpowiedniej liczby szczepionek oraz przygotowania placówek, które będą realizować szczepienia - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia.

Onkolodzy: Żałujemy

Te informacje rozczarowują lekarzy.

Żałuję, bo to jest coś, co zmienia i ratuje życie przyszłych pokoleń. To szczepienie zmniejsza ryzyko zachorowania i zgonu z powodu raka szyjki macicy i innych nowotworów HPV-zależnych. Widać, że ludzie świadomi 18+ chcą, korzystają, są chętni, dajmy naszym dzieciom też szansę - komentuje w rozmowie z naszym reporterem onkolog doktor Joanna Kufel-Grabowska.

Osoby między 18. a 26. rokiem życia mogą do maja przyszłego roku korzystać ze specjalnej, ograniczonej puli bezpłatnych szczepionek przeciw HPV. Dla osób młodszych, między 9. a 18. rokiem życia, ten preparat jest cały czas w pełni refundowany, czyli bezpłatny i zalecany, ale nieobowiązkowy.

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia przeszedł etap uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych. Nadal przewiduje objęcie obowiązkiem szczepień przeciw HPV dzieci i młodzieży od ukończenia 9. roku życia do ukończenia 15. roku życia - odpowiada resort zdrowia.

Wciąż nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie ten plan będzie zrealizowany.

Przed czym chroni szczepienie przeciw HPV? Szczepienia przeciwko HPV, czyli przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, bierzemy pod lupę w tym tygodniu w cyklu "Twoje Zdrowie w Faktach RMF FM". To szczepienie obecnie jest w pełni refundowane, czyli bezpłatne dla dzieci w wieku 9-14…



