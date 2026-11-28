RMF24

W trwającym ponad godzinę wywiadzie Jared Kushner, doradca i zięć prezydenta USA Donalda Trumpa, przedstawił swoją wizję konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Kushner określił wojnę nie jako klasyczny przykład agresji jednego państwa na drugie, lecz jako „ciąg nieporozumień i błędów komunikacyjnych”, które – jego zdaniem – można rozwiązać przy odpowiednim podejściu negocjacyjnym – stwierdza w swojej analizie Patrick Wintour na łamach „The Guardian”.

Wintour zauważa, że Kushner w wywiadzie z Mathiasem Döpfnerem, dyrektorem naczelnym wydawnictwa medialnego Axel Springer, „traktował Władimira Putina jak wytrawnego dyrektora korporacyjnego, który jest gotowy sfinalizować interes, jeśli tylko otrzyma odpowiednie zachęty ekonomiczne – a nie jak człowieka gotowego poświęcić setki tysięcy Rosjan, by odzyskać część historycznego imperium”.

Fascynacja Putinem i krytyka Zachodu

W swoich wypowiedziach Kushner wielokrotnie podkreślał podziw dla rosyjskiego przywódcy nazywając go „mistrzem polityki” i „postacią historyczną”. Zwracał uwagę na „powściągliwość” Putina, który - według niego - „zgodził się nie używać broni jądrowej i zapewnił, że nie ma takiego zamiaru”. Tego typu stwierdzenia budzą kontrowersje, zwłaszcza w kontekście licznych zbrodni wojennych i innych działań Rosji na terytorium Ukrainy.

Kushner nie szczędził również krytyki pod adresem Zachodu. Jego zdaniem to właśnie seria „błędów popełnionych przez Europę i USA po zakończeniu zimnej wojny”, a zwłaszcza rozszerzenie NATO na wschód, doprowadziły do obecnej eskalacji. W jego narracji to nie Rosja jest głównym winowajcą, lecz „niezrozumienie i brak komunikacji” między mocarstwami.

Kushner nie szczędził również gorzkich słów pod adresem samej Europy, określając wsparcie wojskowe dla Ukrainy mianem „wojny zastępczej” prowadzonej przeciwko Rosji. Jego zdaniem, Europa powinna być obecna przy stole negocjacyjnym, ale to USA i Rosja mają decydujący głos w sprawie przyszłego ładu bezpieczeństwa na kontynencie.

Propozycje dla Ukrainy: Ustępstwa wobec Rosji?

Zadziwiające są także propozycje Kushnera dotyczące przyszłości Ukrainy. Według niego, rozwiązaniem miałoby być „przywrócenie dialogu” w ramach rady Rosja-NATO oraz zgoda na to, by Rosja mogła zachować część zdobytych siłą terytoriów. Taka koncepcja spotkała się z natychmiastową krytyką ze strony Kijowa i europejskich stolic, które podkreślają, że nie można nagradzać agresora za łamanie prawa międzynarodowego.

Kushner sugerował również, że Ukraina powinna otrzymać gwarancje bezpieczeństwa na wzór artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego, choć przyznał, że na razie nie jest w stanie przedstawić szczegółów takich rozwiązań. Jednocześnie nie ukrywał, że bez wsparcia USA „Ukraina nie będzie bezpieczna w przyszłości”.

Krytyka i pytania o przyszłość

Wypowiedzi Kushnera wywołały falę komentarzy na całym świecie. Wintour podkreśla, że takie podejście wpisuje się w rosyjską narrację i może prowadzić do niebezpiecznych precedensów na arenie międzynarodowej. Zwraca także uwagę, że traktowanie wojny jako „nieporozumienia” to próba relatywizowania odpowiedzialności za agresję i zbrodnie wojenne.

Niepokój budzi także sugestia, że zakończenie wojny wymaga dalszych ustępstw wobec Moskwy. Kushner twierdzi, że „żeby zakończyć zabijanie, zabijanie musi trwać”, co dla wielu jest nie do przyjęcia. Wskazuje to na gotowość do negocjacji kosztem suwerenności Ukrainy i bezpieczeństwa całej Europy.