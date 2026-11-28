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Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz opracowali innowacyjną metodę pozyskiwania energii elektrycznej z kaktusów. Po połączeniu ośmiu łodyg opuncji badaczom udało się uzyskać napięcie rzędu 4,5 wolta, co jest wartością przewyższającą napięcie standardowej baterii AA.

Sekret kaktusów: oszczędność wody i fotosynteza CAM

Badania prowadzone przez zespół z Kalifornii skupiały się na unikatowych właściwościach kaktusów, a w szczególności opuncji. Rośliny te wykształciły niezwykły sposób przeprowadzania fotosyntezy, określany jako CAM (ang. crassulacean acid metabolism). To właśnie dzięki tej metodzie kaktusy mogą przetrwać w skrajnie suchych, pustynnych warunkach.

Większość roślin prowadzi fotosyntezę w dzień, wykorzystując światło słoneczne do przekształcania dwutlenku węgla w cukry. Otwarcie porów w liściach w ciągu dnia skutkuje jednak znaczną utratą wody. Kaktusy, aby uniknąć tego problemu, pobierają CO2 nocą, magazynując go w postaci kwasu jabłkowego. Gdy nastaje dzień, pod wpływem promieni słonecznych, kwas ten ulega rozkładowi w procesie fotosyntezy, ale tylko po stronie rośliny wystawionej na światło.

Jak powstaje napięcie elektryczne w opuncji?

Różnica w kwasowości pomiędzy nasłonecznioną a zacienioną stroną rośliny prowadzi do powstania gradientu stężenia pH. To właśnie ten gradient generuje napięcie elektryczne, które naukowcy pozyskali, podłączając przewody do elektrody umieszczonej w łodydze opuncji. Po połączeniu ośmiu łodyg uzyskali napięcie o wartości aż 4,5 wolta. Dla porównania, typowa bateria AA wytwarza napięcie 1,5 wolta.

Ciemne chmury nad kaktusami. Naukowcy przewidują wymieranie Z powodu coraz dłuższych i silniejszych susz do końca wieku może wyginąć nawet 30 proc. gatunków kaktusów – wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie „Nature”.

Wyniki tych badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie „Plants, People, Planet”. Jak podkreślają autorzy, energia elektryczna pozyskiwana z opuncji mogłaby znaleźć zastosowanie w rolnictwie – na przykład do ładowania czujników monitorujących warunki na polach uprawnych. Sadzenie opuncji w sąsiedztwie innych roślin mogłoby zapewnić farmerom dodatkowe, odnawialne źródło energii.

Wpływ światła i suszy na produkcję energii

Zespół naukowców zaobserwował, że napięcie uzyskiwane z opuncji jest znacznie wyższe latem, kiedy do roślin dociera więcej światła słonecznego. Jednak nadmierne nasłonecznienie nie zawsze jest korzystne.

Jeśli natężenie światła jest jednak zbyt duże, kaktus zaczyna próbować chronić się przed oparzeniami słonecznymi, co również prowadzi do obniżenia napięcia – zauważyła Charlie Chesney, która kierowała badaniami.

Badacze sprawdzili również, jak na wytwarzanie energii wpływa długotrwały brak wody. Przez 15 miesięcy nie podlewali kaktusów, obserwując ich reakcje. Okazało się, że nawet w tak ekstremalnych warunkach rośliny nie tylko przeżyły, ale czasem generowały wyższe napięcie niż regularnie podlewane okazy.

Dlaczego ta rzeka płynie "pod górę"? Eksperci rozwiązują zagadkę Zespół badaczy odkrywa przyczynę niezwykłego biegu Green River w Utah. Przez ponad 150 lat naukowcy próbowali wyjaśnić, dlaczego rzeka przecina góry Uinta, zamiast je omijać. Najnowsze badania wskazują na spektakularne zjawisko geologiczne.

Kaktusy – zaskakująca odporność i potencjał energetyczny

Odkrycia zespołu z Uniwersytetu Kalifornijskiego podkreślają niezwykłą odporność kaktusów oraz ich potencjał jako żywych generatorów energii elektrycznej. Charlie Chesney przyznaje, że była zaskoczona wynikami badań: rośliny potrafiły wytwarzać prąd nawet wtedy, gdy wydawały się bliskie śmierci. Te właściwości sprawiają, że opuncje mogą w przyszłości odegrać ważną rolę w rozwoju nowych, ekologicznych źródeł energii, szczególnie w regionach narażonych na suszę i deficyt wody.