Wybuchu nie poczuł, myślał, że to coś innego. Jest raport po akcie terroru na polskiej kolei

RMF24

Komisja badania wypadków kolejowych opublikowała raport w sprawie incydentów na kolei, do których doszło w listopadzie 2025 r. na linii Warszawa-Dorohusk. Zespół badawczy wskazał na działania o charakterze terrorystycznym. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.

Do incydentów doszło w listopadzie 2025 r. na linii kolejowej nr 7 łączącej Warszawę z Dorohuskiem. W miejscowości Mika (woj. mazowieckie) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy, zaś w innym miejscu - niedaleko stacji kolejowej Gołąb (woj. lubelskie) - pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej sieci trakcyjnej.

Raporty w tych sprawach opublikowała Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Według ustaleń 15 listopada ub. r. o godz. 20.52 na szlaku Sobolew – Życzyn (w rejonie Miki) nastąpiła detonacja ładunku wybuchowego pod jednym z wagonów przejeżdżającego pociągu towarowego.

„Ładunek był przygotowany, podłożony w prawym toku szynowym i zdetonowany przez osoby postronne. Eksplozja spowodowała wyłamanie prawej szyny (…), powodując jej nieciągłość” – napisała komisja.

Eksplozja uszkodziła tor. Przejechało nim jeszcze 11 pociągów

Z raportu wynika, że maszynista tego pociągu nie odczuł wybuchu, usłyszał jedynie niewielki huk, ale był przekonany, że spowodował to pantograf współpracujący z siecią trakcyjną i po upewnieniu się, że wszystko jest z nią porządku, kontynuował jazdę. Następnie miejsce to przejechało jeszcze 11 pociągów, powodując sukcesywne wykruszanie szyny do powstania wyrwy o długości 1,16 m.

Kolejnego dnia rano maszynista pociągu pośpiesznego odczuł w tym miejscu uskok i obniżenie toru. Kolejny maszynista pociągu osobowego zauważył ubytek prawej szyny i zaczął hamować, przejeżdżając przez uszkodzony fragment bez wykolejenia składu. Następnie poinformował dyżurnego ruchu o brakującym odcinku szyny.

Przybyłe na miejsce służby w trakcie oględzin wykryły kabel o długości około 400 m, rozciągnięty od miejsca detonacji do parkingu samochodowego na przystanku osobowym Mika. Na skarpie obok miejsca detonacji znaleziony został aparat/kamera.

Komisja określiła to zdarzenie jako czyn o charakterze terrorystycznym, który - przeprowadzony przez grupę dywersyjną – miał doprowadzić do katastrofy w ruchu lądowym oraz zastraszenia wielu osób.

Kabel, kamera i elementy na szynie. Komisja wskazuje na celowe działania

Do drugiego incydentu doszło wieczorem 16 listopada ub. r. na odcinku kolejowym Zarzeka – Puławy Azoty (w rejonie Gołębia). Według ustaleń komisji, w wyniku kradzieży fragmentu sieci trakcyjnej, pociąg pasażerski relacji Świnoujście - Rzeszów Główny uszkodził pantograf lokomotywy i doszło do zerwania sieci na długości około 244 metrów. W jednym z wagonów wybite zostały także trzy zewnętrzne szyby.

Jak ustaliła komisja, do odcięcia drutów doszło o godz. 19.48. Odnaleziono je w rowie odwadniającym przy torze, gdyż sprawcy kradzieży prawdopodobnie zostali spłoszeni przez nadjeżdżający pociąg.

Podczas kontroli szlaku służby ujawniły kawałek blachy nałożony na szynę i przykręcony śrubą. W pobliżu był też smartfon z powerbankiem i dodatkowa stalowa śruba. Zdaniem komisji odnalezione elementy świadczą o celowym działaniu osób trzecich dążących do spowodowania wypadku kolejowego. „Incydent ten nosi charakter potencjalnego zagrożenia terrorystycznego” – dodała komisja.

Prokuratura prowadzi śledztwo. Podejrzani są poszukiwani

Śledztwo w sprawie aktów dywersji na kolei prowadzi Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej. Dwaj podejrzani o bezpośrednie ich dokonanie – Oleksandr K. i Yevhenii I. – uciekli z Polski i nadal ukrywają się przed śledczymi. Są poszukiwani listami gończymi i europejskimi nakazami aresztowania, a także wystawiono za nimi czerwone noty Interpolu.

Prokuratura skierowała do sądu natomiast akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Ukrainy Volodymyrowi B., który podejrzany jest o pomoc w tych aktach dywersji na torach. Polegało to na logistycznym ułatwieniu sprawcom przygotowania oraz przeprowadzenia ataków na linii kolejowej nr 7. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie.