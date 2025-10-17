W Porcie Osobowice we Wrocławiu ​odkryto ciało młodego mężczyzny. Jak informują służby, zmarły miał około 30 lat. Jego tożsamość oraz przyczyny śmierci na razie pozostają nieznane.

Z Odry we Wrocławiu wyłowiono ciało mężczyzny / David Tanecek / PAP

Zgłoszenie o unoszącym się w Odrze ciele dotarło do dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) w piątek rano około godziny 7:30. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym straż pożarną, policję i ratowników wodnych.

Po przybyciu na miejsce nasi ratownicy potwierdzili obecność ciała w wodzie. Zostało ono wyciągnięte i przekazane policji - przekazał przedstawiciel dolnośląskiego WOPR.

Funkcjonariusze zabezpieczyli teren zdarzenia. Obecnie trwa ustalanie tożsamości mężczyzny oraz okoliczności jego śmierci. Policja i prokuratura prowadzą czynności wyjaśniające.

Więcej informacji ma zostać przekazanych po przeprowadzeniu sekcji zwłok.