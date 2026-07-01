RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Maluch zatrzaśnięty w aucie na parkingu. Liczyła się każda minuta

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 1 lipca (11:35)

Niebezpieczna sytuacja rozegrała się na jednym z parkingów w Bolesławcu (Dolnośląskie). W rozgrzanym samochodzie zatrzaśnięte zostało półtoraroczne dziecko. Dzięki szybkiej reakcji matki i zdecydowanej interwencji policjantów, maluch został bezpiecznie wydobyty z pojazdu.

Maluch zatrzaśnięty w aucie na parkingu. Liczyła się każda minuta
W aucie zatrzasnęło się 1,5 roczne dziecko /Policja
  • W Bolesławcu półtoraroczne dziecko zostało zatrzaśnięte w rozgrzanym samochodzie na parkingu.
  • Policjanci szybko przybyli na miejsce, wybili szybę i bezpiecznie wydostali dziecko z pojazdu.
  • Służby apelują o niezostawianie dzieci i zwierząt w samochodach podczas upałów oraz o natychmiastowe zgłaszanie takich sytuacji pod numer alarmowy 112.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Bolesławcu na Dolnym Śląsku, gdzie na parkingu w zamkniętym samochodzie pozostał półtoraroczny chłopiec. 

Kluczyki zostały zatrzaśnięte wewnątrz pojazdu, a matka nie była w stanie samodzielnie otworzyć auta. Widząc zagrożenie, natychmiast zadzwoniła pod numer alarmowy 112 i poprosiła o pomoc.

 Szybka akcja policji

Na miejsce zdarzenia skierowany został patrol. Funkcjonariusze po przyjeździe ocenili sytuację i zdecydowali się na natychmiastowe działanie. 

Policjanci, mając na uwadze wysoką temperaturę panującą na zewnątrz i szybko nagrzewające się wnętrze auta, podjęli decyzję o wybiciu szyby i bezpiecznie wydostali malucha z pojazdu – informują służby.

Na szczęście chłopcu nic się nie stało i nie wymagał pomocy medycznej.

Liczyła się każda minuta

Wysokie temperatury panujące na zewnątrz sprawiają, że wnętrze samochodu nagrzewa się w błyskawicznym tempie, co stanowi śmiertelne zagrożenie dla pozostawionych w środku osób lub zwierząt. 

Warto podkreślić, że w tym przypadku szybka i odpowiedzialna reakcja matki oraz zdecydowane działania policjantów zapobiegły tragedii.

Apel służb: Nie zostawiaj dzieci i zwierząt w aucie

Służby przypominają, że podczas upałów nawet kilka minut w zamkniętym samochodzie może być niebezpieczne. 

W przypadku zauważenia osoby lub zwierzęcia pozostawionych w nagrzanym pojeździe należy natychmiast powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Źródło: RMF24
Tagi: upał

Najważniejsze Fakty