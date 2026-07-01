RMF24

Niebezpieczna sytuacja rozegrała się na jednym z parkingów w Bolesławcu (Dolnośląskie). W rozgrzanym samochodzie zatrzaśnięte zostało półtoraroczne dziecko. Dzięki szybkiej reakcji matki i zdecydowanej interwencji policjantów, maluch został bezpiecznie wydobyty z pojazdu.

W aucie zatrzasnęło się 1,5 roczne dziecko

W aucie zatrzasnęło się 1,5 roczne dziecko / Policja

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Bolesławcu na Dolnym Śląsku, gdzie na parkingu w zamkniętym samochodzie pozostał półtoraroczny chłopiec.

Kluczyki zostały zatrzaśnięte wewnątrz pojazdu, a matka nie była w stanie samodzielnie otworzyć auta. Widząc zagrożenie, natychmiast zadzwoniła pod numer alarmowy 112 i poprosiła o pomoc.

Szybka akcja policji

Na miejsce zdarzenia skierowany został patrol. Funkcjonariusze po przyjeździe ocenili sytuację i zdecydowali się na natychmiastowe działanie.

Policjanci, mając na uwadze wysoką temperaturę panującą na zewnątrz i szybko nagrzewające się wnętrze auta, podjęli decyzję o wybiciu szyby i bezpiecznie wydostali malucha z pojazdu – informują służby.

Na szczęście chłopcu nic się nie stało i nie wymagał pomocy medycznej.

Liczyła się każda minuta

Wysokie temperatury panujące na zewnątrz sprawiają, że wnętrze samochodu nagrzewa się w błyskawicznym tempie, co stanowi śmiertelne zagrożenie dla pozostawionych w środku osób lub zwierząt.

Warto podkreślić, że w tym przypadku szybka i odpowiedzialna reakcja matki oraz zdecydowane działania policjantów zapobiegły tragedii.

Apel służb: Nie zostawiaj dzieci i zwierząt w aucie

Służby przypominają, że podczas upałów nawet kilka minut w zamkniętym samochodzie może być niebezpieczne.

W przypadku zauważenia osoby lub zwierzęcia pozostawionych w nagrzanym pojeździe należy natychmiast powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.