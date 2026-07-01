Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Bolesławcu na Dolnym Śląsku, gdzie na parkingu w zamkniętym samochodzie pozostał półtoraroczny chłopiec.
Kluczyki zostały zatrzaśnięte wewnątrz pojazdu, a matka nie była w stanie samodzielnie otworzyć auta. Widząc zagrożenie, natychmiast zadzwoniła pod numer alarmowy 112 i poprosiła o pomoc.
Szybka akcja policji
Na miejsce zdarzenia skierowany został patrol. Funkcjonariusze po przyjeździe ocenili sytuację i zdecydowali się na natychmiastowe działanie.
Policjanci, mając na uwadze wysoką temperaturę panującą na zewnątrz i szybko nagrzewające się wnętrze auta, podjęli decyzję o wybiciu szyby i bezpiecznie wydostali malucha z pojazdu – informują służby.
Na szczęście chłopcu nic się nie stało i nie wymagał pomocy medycznej.
Liczyła się każda minuta
Wysokie temperatury panujące na zewnątrz sprawiają, że wnętrze samochodu nagrzewa się w błyskawicznym tempie, co stanowi śmiertelne zagrożenie dla pozostawionych w środku osób lub zwierząt.
Warto podkreślić, że w tym przypadku szybka i odpowiedzialna reakcja matki oraz zdecydowane działania policjantów zapobiegły tragedii.
Apel służb: Nie zostawiaj dzieci i zwierząt w aucie
Służby przypominają, że podczas upałów nawet kilka minut w zamkniętym samochodzie może być niebezpieczne.
W przypadku zauważenia osoby lub zwierzęcia pozostawionych w nagrzanym pojeździe należy natychmiast powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.