4,5 roku ma spędzić w więzieniu Alicja Ś. - właścicielka kurzej fermy oskarżona o wykorzystywanie bezradności oraz krytycznego położenia obywatela Rosji i zmuszanie go do pracy na fermie drobiu przez 23 lata. Wyrok wydał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W pierwszej instancji kobietę skazano na 1,5 roku więzienia. Oskarżony był również mąż kobiety. Zmarł jednak przed ogłoszeniem wyroku.

Rosjanin zmuszany do pracy na dolnośląskiej fermie drobiu. Właścicielka skazana (Zdjęcie ilustracyjne) / Liz Gregg/Mood Board/Rex Features / East News

Akt oskarżenia w tej sprawie dotyczył wydarzeń, których początki sięgają końca lat 90. XX w. Rosjanin miał przebywać i pracować na fermie drobiu małżeństwa Ś. w Lisowicach koło Prochowic od 1997 r. do 2020 r. 64-letni dziś mężczyzna był w latach 90. pracownikiem cywilnym Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej.

Początkowo Rosjanin umówił się z właścicielami fermy, że za pracę otrzyma określone wynagrodzenie i utrzymanie. Szybko się jednak okazało, że małżeństwo Ś., nie wypłaciło mu żadnych pieniędzy, a warunki, w jakich mieszkał i żył, były fatalne. Właściciele fermy zatrzymali Rosjaninowi paszport i książeczkę wojskową.

Akt oskarżenia trafił do sądu w 2021 r. i obejmował Jana i Alicję Ś. Wyrok w pierwszej instancji zapadł trzy lata później. Wówczas Sąd Okręgowy w Legnicy skazał 72-letnią dziś Alicję Ś. na 1,5 roku więzienia. Jej mąż zmarł przed zakończeniem procesu.

Od tego wyroku odwołała się legnicka prokuratura. W środę jej rzeczniczka prok. Liliana Łukasiewicz przekazała, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił zaskarżony wyrok i skazał Ś. na 4,5 roku więzienia. Alicja Ś. musi również wypłacić poszkodowanemu mężczyźnie świadczenie w wysokości 300 tys. zł tytułem obowiązku naprawienia w części szkody oraz 500 tys. zł tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Sąd uznał, że oskarżona zmuszała obywatela Rosji do pracy po kilkanaście godzin dziennie, nie wypłacając mu wynagrodzenia. Ś., zdaniem sądu, wykorzystała krytyczne położenie pokrzywdzonego i stan jego bezradności.

Wyrok, który zapadł przed wrocławskim sądem, jest prawomocny.

W 2022 r. poszkodowany w tej sprawie Rosjanin otrzymał polskie obywatelstwo.