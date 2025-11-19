​Policjanci z Ostrołęki (Mazowieckie) zatrzymali 36-letniego mieszkańca miasta, który włamał się do kościoła i ukradł pieniądze ze skarbonki. Mężczyzna przyznał się do winy i usłyszał zarzut. Policja udostępniła nagranie z monitoringu.

Złodziej z Ostrołęki, fot. policja

Zgłoszenie o włamaniu wpłynęło do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce 5 listopada. Sprawca wyłamał drewnianą skarbonkę i ukradł z niej 4 tys. zł.

Na miejsce skierowano patrol i szybko wytypowano podejrzanego. Okazał się nim 36-letni ostrołęczanin. Mężczyzna został zatrzymany 18 listopada na terenie miasta.

Zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie mu zarzutu kradzieży z włamaniem, do którego się przyznał. Jak podkreśla nadkom. Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji, mężczyzna poniesie surową odpowiedzialność, ponieważ działał w warunkach tzw. recydywy, wcześniej był już karany za tego typu przestępstwa.