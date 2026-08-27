Zawodnik MMA Asłambiek S. aresztowany. Ustalenia RMF FM

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Trzech obywateli Rosji czeczeńskiego pochodzenia zatrzymano w jednym z mieszkań na warszawskiej Woli. Jak nieoficjalnie ustalili reporterzy RMF FM, mężczyźni angażowali się w Polsce w porachunki gangsterskie - rywalizowali z grupami przestępczymi z Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu. Jednym z zatrzymanych ma być Asłambiek S. - zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA). W mieszkaniu zabezpieczono trzy sztuki broni palnej oraz amunicję.

Trzech obywateli czeczeńskiego pochodzenia zatrzymano w jednym z mieszkań na warszawskiej Woli. Zdjęcie ilustracyjne

Trzech obywateli czeczeńskiego pochodzenia zatrzymano w jednym z mieszkań na warszawskiej Woli. Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Działania były efektem współpracy Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw z funkcjonariuszami ABW. Służby otrzymały informacje o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej. Ze względu na wysokie ryzyko, że podejrzani mogą być uzbrojeni, wejście do mieszkania odbyło się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

W trakcie przeszukania, w jednej z szaf w sypialni, policjanci znaleźli trzy sztuki broni palnej wraz z amunicją. Dwie z nich miały zatarte numery fabryczne.

Zatrzymani to obywatele Rosji

Zatrzymani to mężczyźni w wieku 21, 25 i 42 lat – wszyscy są obywatelami Rosji.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 42-letniemu Asłambiekowi S. zarzutu nielegalnego posiadania broni i amunicji bez zezwolenia.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego Warszawa Wola, sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Wobec 25-latka wszczęto procedurę deportacyjną. Najmłodszy z zatrzymanych, 21-latek, po przesłuchaniu w charakterze świadka został zwolniony.

Kim jest aresztowany 42-latek?

Jak nieoficjalnie ustalili reporterzy RMF FM, aresztowany 42-latek to Asłambiek S., rosyjski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA) pochodzenia czeczeńskiego, reprezentujący Polskę. Jest posiadaczem turniejowego pasa KSW w wadze półśredniej oraz byłym mistrzem tejże organizacji w wadze półśredniej.

To również kuzyn innego znanego w Polsce zawodnika mieszanych sztuk walk - Mameda Ch., który w lipcu tego roku usłyszał wyrok półtora roku więzienia. Sąd przypisał mu m.in. nabycie lub usiłowanie nabycia w Polsce i Czechach samochodów pochodzących z kradzieży lub innych czynów zabronionych, w tym pojazdów marek BMW M6 GT, Porsche Panamera oraz BMW 750 X-drive.

Sprawa ma charakter rozwojowy

Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Funkcjonariusze apelują również o czujność i zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji, które mogą mieć związek z nielegalnym posiadaniem broni lub działalnością przestępczą.