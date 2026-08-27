Zawodnik MMA Asłambiek S. aresztowany. Ustalenia RMF FM

Działania były efektem współpracy Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw z funkcjonariuszami ABW. Służby otrzymały informacje o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej. Ze względu na wysokie ryzyko, że podejrzani mogą być uzbrojeni, wejście do mieszkania odbyło się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
W trakcie przeszukania, w jednej z szaf w sypialni, policjanci znaleźli trzy sztuki broni palnej wraz z amunicją. Dwie z nich miały zatarte numery fabryczne.
Zatrzymani to obywatele Rosji
Zatrzymani to mężczyźni w wieku 21, 25 i 42 lat – wszyscy są obywatelami Rosji.
Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 42-letniemu Asłambiekowi S. zarzutu nielegalnego posiadania broni i amunicji bez zezwolenia.
Na wniosek Prokuratora Rejonowego Warszawa Wola, sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
Wobec 25-latka wszczęto procedurę deportacyjną. Najmłodszy z zatrzymanych, 21-latek, po przesłuchaniu w charakterze świadka został zwolniony.
Kim jest aresztowany 42-latek?
Jak nieoficjalnie ustalili reporterzy RMF FM, aresztowany 42-latek to Asłambiek S., rosyjski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA) pochodzenia czeczeńskiego, reprezentujący Polskę. Jest posiadaczem turniejowego pasa KSW w wadze półśredniej oraz byłym mistrzem tejże organizacji w wadze półśredniej.
To również kuzyn innego znanego w Polsce zawodnika mieszanych sztuk walk - Mameda Ch., który w lipcu tego roku usłyszał wyrok półtora roku więzienia. Sąd przypisał mu m.in. nabycie lub usiłowanie nabycia w Polsce i Czechach samochodów pochodzących z kradzieży lub innych czynów zabronionych, w tym pojazdów marek BMW M6 GT, Porsche Panamera oraz BMW 750 X-drive.
Sprawa ma charakter rozwojowy
Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
Funkcjonariusze apelują również o czujność i zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji, które mogą mieć związek z nielegalnym posiadaniem broni lub działalnością przestępczą.