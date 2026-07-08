Jest wyrok ws. Mameda Ch., znanego zawodnika MMA

RMF24

Zapadł wyrok ws. Mameda Ch., znanego w Polsce zawodnika mieszanych sztuk walk. Jego proces toczył się przed sądem w Tarnowskich Górach (woj. śląskie). W tej sprawie oskarżone są też inne osoby. Chodzi m.in. o paserstwo luksusowych aut – informuje Marcin Buczek, reporter RMF FM.

Mamed Ch. usłyszał dziś wyrok półtora roku więzienia. Do tego dochodzi jeszcze grzywna.

Wyrok jest nieprawomocny i przysługuje od niego odwołanie.

Sprawa dotyczy kradzionych samochodów. Miały być one kupowane w Czechach oraz w Polsce, m.in. w Warszawie oraz Olsztynie (zarzuty dotyczyły lat 2016 – 2017).

Oskarżony miał być też zamieszany w spalenie dwóch samochodów w Rybniku wiosną 2017 roku.

W wydanym dziś wyroku jest też mowa o znieważeniu i naruszeniu nietykalności policjantów w Olsztynie jesienią 2018 roku.

Postępowanie w tej sprawie prowadził Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. W lipca 2021 r. do sądu w Tarnowskich Górach skierowany został akt oskarżenia przeciwko 17 osobom, którym zarzucono popełnienie 140 czynów. Wśród oskarżonych był zawodnik MMA Mamed Ch.

Kim jest Mamed Ch.?

Urodzony w 1980 roku w Groznym Mamed Ch. jest jednym z najbardziej znanych zawodników MMA. W Polsce mieszka od 1997 roku. W 2010 roku odebrał polskie obywatelstwo.

Jeszcze w Groznym trenował karate, po przyjeździe do Polski uprawiał taekwondo, boks i zapasy.

Od 2004 roku startował w mieszanych sztukach walki, odnosząc w tej dyscyplinie wiele sukcesów. Był m.in. mistrzem Polski w MMA oraz międzynarodowym mistrzem świata KSW (Konfrontacji Sztuk Walki). Występował m.in. na ringach w USA i Japonii.

Mamed Ch. karierę sportową zakończył w grudniu 2018 roku.

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