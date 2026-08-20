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Zatrzymali motocykl, kierował nim 16-latek. 3000 zł mandatu dla ojca

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 sierpnia (19:09)

Nocna kontrola policji w Piasecznie przyniosła poważne skutki dla 16-latka z gminy Lesznowola i jego ojca. Nastolatek stanie przed sądem rodzinnym za jazdę motocyklem typu cross bez uprawnień. Ojciec ma zapłacić mandat w wysokości 3000 zł za udostępnienie pojazdu.

Zatrzymali motocykl, kierował nim 16-latek. 3000 zł mandatu dla ojca
KSP opublikowała zdjęcie motocykla, którym kierował 16-latek /Policja

Policjanci zauważyli dwie osoby poruszające się motocyklem typu cross patrolując ul. Okulickiego około 2:00. Mundurowi zwrócili uwagę, że pojazd nie miał tablic rejestracyjnych.

Po zatrzymaniu okazało się, że motocyklem kierował 16-latek, a jednoślad nie był zarejestrowany ani nie posiadał ubezpieczenia OC. Zdecydowano więc o wezwaniu na miejsce ojca nastolatka. 

Komenda Stołeczna Policji podaje, że dorosły mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 3000 zł za udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej. W związku z brakiem OC sprawa została też przekazana do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, możliwa jest więc dodatkowa kara.

Odpowiedzialności nie uniknie też 16-latek. Jego sprawa zostanie skierowana do sądu rodzinnego. 

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Źródło: RMF24/PAP
Tagi: motocykl
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