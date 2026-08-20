Zatrzymali motocykl, kierował nim 16-latek. 3000 zł mandatu dla ojca

RMF24

Nocna kontrola policji w Piasecznie przyniosła poważne skutki dla 16-latka z gminy Lesznowola i jego ojca. Nastolatek stanie przed sądem rodzinnym za jazdę motocyklem typu cross bez uprawnień. Ojciec ma zapłacić mandat w wysokości 3000 zł za udostępnienie pojazdu.

Policjanci zauważyli dwie osoby poruszające się motocyklem typu cross patrolując ul. Okulickiego około 2:00. Mundurowi zwrócili uwagę, że pojazd nie miał tablic rejestracyjnych.

Po zatrzymaniu okazało się, że motocyklem kierował 16-latek, a jednoślad nie był zarejestrowany ani nie posiadał ubezpieczenia OC. Zdecydowano więc o wezwaniu na miejsce ojca nastolatka.

Komenda Stołeczna Policji podaje, że dorosły mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 3000 zł za udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej. W związku z brakiem OC sprawa została też przekazana do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, możliwa jest więc dodatkowa kara.

Odpowiedzialności nie uniknie też 16-latek. Jego sprawa zostanie skierowana do sądu rodzinnego.