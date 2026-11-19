RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Zgodnie z rekomendacją służb w dwa najbliższe weekendy zapory ponownie zabezpieczą Trakt Królewski w Warszawie. Krakowskie Przedmieście i krótki fragment Nowego Światu będą zamykane w noce z piątku na sobotę. Ruch i autobusy komunikacji miejskiej wrócą w poniedziałki o świcie – przekazał Zarząd Dróg Miejskich.

Zgodnie z rekomendacją służb, w nocy z piątku na sobotę na Trakcie Królewskim pojawią się zapory zabezpieczające.

Odcinek od ulicy Miodowej do Świętokrzyskiej zamieni się w deptak w weekendy 21-22 oraz 28-29 listopada. „Ruch i autobusy komunikacji miejskiej wrócą w poniedziałek o świcie" – poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

Gdzie pojawią się zapory?

Zapory zostaną ustawione na kluczowych skrzyżowaniach: Świętokrzyskiej i Nowego Światu, Krakowskiego Przedmieścia z Królewską, Tokarzewskiego-Karaszewicza, Karową, Ossolińskich, Skwerem Hoovera oraz Miodowej i Senatorskiej.

W tym czasie odcinek od Miodowej do Świętokrzyskiej będzie dostępny wyłącznie dla pieszych i rowerzystów.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z zamknięciem Traktu Królewskiego autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 i N44 pojadą objazdami.

Linie 106 i 111 będą kursować ulicą Królewską przez Plac Małachowskiego do Mazowieckiej i Świętokrzyskiej. Natomiast linie 116, 178, 180 i 503 pojadą Senatorską, Wierzbową (w przeciwnym kierunku Moliera, Focha), przez Plac Piłsudskiego, Królewską, Plac Małachowskiego i Mazowiecką do Świętokrzyskiej.

Linie 128 i 175 na Plac Piłsudskiego dojadą Marszałkowską i Królewską, a w stronę Szczęśliwic i lotniska przejadą przez: Moliera, Senatorską, Wierzbową, Plac Piłsudskiego, Królewską i Marszałkowską.

Nocna linia N44 pojedzie Senatorską, Wierzbową (w przeciwnym kierunku Moliera, Focha), przez Plac Piłsudskiego, Królewską i Marszałkowską.

Dodatkowe ograniczenia dla kierowców

W weekendy na ulicy Bednarskiej obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy oraz zakaz zatrzymywania się. Dodatkowo wprowadzony zostanie zakaz wjazdu na ulicę Podwale.

