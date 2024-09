Górnicy z lubelskiej kopalni Bogdanka protestują dziś w Warszawie. Ok. godz. 11 pojawili się przed budynkiem Ministerstwa Aktywów Państwowych. W manifestacji birze udział ok. 1,5 tys. osób.

Jeszcze przed wyjazdem górników z Łęcznej do Warszawy dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski rozmawiał z Mariuszem Romańczukiem przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w Bogdance. Jak powiedział Romańczuk, w dzisiejszym proteście nie chodzi wyłącznie o kwestię podwyżek, lecz o niejasną przyszłość kopalni.

My na dzisiaj nie wiemy, co i jak będzie wyglądało, wydzielenie, czy do tego wydzielenia dojdzie, czy nie dojdzie, w jakiej formie. Przewodnia myśl i hasło to nic o nas bez nas - podkreślił Romańczuk.

W postulatach z pewnością pojawi się pytanie o datę zamknięcia kopalń.

W proteście bierze udział ok. 1,5 tys. osób. Przed budynkiem ministerstwa jest głośno. Górnicy przywieźli ze sobą wuwuzele czy syreny. Odpalane są race i petardy.

Do protestu dołączyli także pracownicy elektrowni Połaniec i Kozienice. To właśnie m.in. w tych zakładach spalany jest lubelski węgiel.

Protestujący są wściekli - relacjonuje dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Uważają, że nikt nie traktuje ich poważnie. Nie liczą, że ktoś z nimi tutaj porozmawia. Jak usłyszał reporter RMF FM, dzisiejsza dekonstracja pod ministerstwem to dopiero początek. W planach są kolejne protesty.

Pikieta rozpoczęła się o godz. 11 przed budynkiem Ministerstwa Aktywów Państwowych. Potrwa do godz.13, więc lepiej w tych godzinach omijać ulicę Kruczą czy Żurawią.

Górnicy nie zaplanowali żadnego marszu. Jak podkreślają, nie przyjechali do Warszawy, aby utrudniać życia mieszkańcom stolicy.

