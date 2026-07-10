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Wtargnęli do jubilera i wzięli łup za 1,5 mln złotych. 46-latek wpadł na granicy

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 10 lipca (08:44)

Zatrzymano jednego z podejrzanych o udział w napadzie na salon jubilerski w Galerii Mokotów w 2024 roku - poinformowała w piątek Komenda Stołeczna Policji. 46-latek próbował przekroczyć granicę chorwacko-serbską.

Wtargnęli do jubilera i wzięli łup za 1,5 mln złotych. 46-latek wpadł na granicy
Rabunek w salonie jubilerskim w Warszawie, KSP /Policja
  • 30 grudnia 2024 roku w Galerii Mokotów doszło do napadu na salon jubilerski.
  • Skradziono biżuterię o wartości około 1,5 mln zł. Na jakim etapie jest śledztwo?
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Do napadu w Galerii Mokotów doszło 30 grudnia 2024 r. Tego dnia przed godziną 11 policja dostała informację o kradzieży z włamaniem do mieszczącego się tam salonu jubilerskiego. Do butiku wbiegło trzech zamaskowanych sprawców. Użyli gazu łzawiącego wobec pracownika ochrony. Potem przedmiotem przypominającym broń sterroryzowali sprzedawczynie.

Następnie ciężkimi przedmiotami rozbili gabloty i ukradli biżuterię, której wartość została potem oszacowana na ok. 1,5 mln zł. Nikomu z pracowników i klientów galerii handlowej nic się nie stało.

„Przez kolejne miesiące policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji, we współpracy z Prokuraturą Okręgową w Warszawie, prowadzili żmudne i niezwykle wymagające śledztwo" - przekazała w piątek na platformie X stołeczna policja.

Poinformowała, że po analizie materiału dowodowego i setkach godzin pracy ustalono tożsamość sprawców. „Dzięki intensywnej współpracy międzynarodowej jeden z podejrzanych został zatrzymany, gdy chciał przekroczyć granicę chorwacko-serbską. To mężczyzna w wieku 46 lat" - podała policja.

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Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Warszawa jubiler

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