Wizyta w szpitalu zakończona demolką. Agresor był tam z ciężarną partnerką

RMF24

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4 zarzuty usłyszał 26-latek, który wszczął awanturę w jednym z warszawskich szpitali. Mężczyzna wyzywał personel i zniszczył wyposażenie warte niemal 70 tysięcy złotych. Policja informuje, że „miał nieco inne wyobrażenie na temat tego, jak personel medyczny szpitala powinien postępować z jego ciężarną partnerką”.

26-latek przyjechał do szpitala ze swoją ciężarną partnerką. Wszczął awanturę z położnymi i pracownikami SOR-u. Odpowie za znieważenie ich, naruszenie nietykalności cielesnej i groźby karalne.

Mężczyzna w furii zdemolował też część specjalnego wyposażenia. Chodzi o dwie pary dwuskrzydłowych drzwi, gaśnicę, przyciski w windzie i dystrybutor do wody. Straty zostały oszacowane na ponad 67 tysięcy złotych.

Agresywny 26-latek usłyszał 4 zarzuty. Odpowie za groźby karalne, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej i zniszczenie mienia. Mężczyzna nie został tymczasowo aresztowany, choć prokuratura składała wniosek w tej sprawie.