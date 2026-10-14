Rusza wielka przebudowa ulicy w południowo-wschodniej części Krakowa. Jakie zmiany czekają kierowców?

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Już w najbliższy piątek (16 października) rozpoczną się prace przygotowawcze związane z przebudową ulicy Rybitwy w Krakowie. Właściwe roboty ruszą w poniedziałek, 19 października. Modernizacja obejmie niemal półkilometrowy odcinek drogi i potrwa do lipca 2027 roku. Kierowcy oraz mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

Mieszkańców Krakowa czekają utrudnienia związane z remontem kolejnej ulicy.

Od piątku (16 października) wykonawca rozpocznie prace przygotowawcze do przebudowy ul. Rybitwy, obejmujące m.in. tyczenie geodezyjne oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.

Jak zapowiadają drogowcy, już od poniedziałku, 19 października, na odcinku około 150 metrów – od posesji nr 98 do nr 104a – pojawią się pierwsze utrudnienia. Kierowcy muszą spodziewać się zawężeń oraz połówkowego zajęcia jezdni, a ruchem będzie kierować obsługa budowy.

Kompleksowa modernizacja ulicy



W ramach zaplanowanych prac ulica Rybitwy przejdzie całkowitą metamorfozę. Przebudowa obejmie odcinek o długości około 450 metrów – od skrzyżowania z ul. Szparagową do budynku nr 88a. W ramach inwestycji powstaną nowe, bezpieczne chodniki, a także zostaną zmodernizowane sieci: wodociągowa, energetyczna i teletechniczna.

Jednym z kluczowych elementów będzie budowa nowej kanalizacji deszczowej, która usprawni odprowadzanie wody z jezdni. Ulica zyska również nowoczesne oświetlenie, co – jak podkreślają wykonawcy – „znacznie poprawi widoczność po zmroku”.

Zmiany w organizacji ruchu

Na czas remontu kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu. Na przebudowywanym odcinku – od ul. Szparagowej do nr 88 – wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. W zależności od etapu prac, ruchem będzie sterować sygnalizacja świetlna lub uprawnieni pracownicy budowy.

Wykonawca zapewnia, że dojazd i dojście do wszystkich posesji w rejonie robót będzie możliwy przez cały czas trwania inwestycji.

Kiedy koniec prac?

Mieszkańcy i kierowcy muszą więc uzbroić się w cierpliwość. Zakończenie przebudowy ulicy Rybitwy planowane jest na lipiec 2027 roku.