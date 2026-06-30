RMF24

Problemy w kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich. Po wykolejeniu jednego ze składów część pociągów wyjeżdża na trasy z opóźnieniem.

Pociąg Kolei Mazowieckich około godziny 12:00 wyjeżdżał z bocznicy na Olszynce Grochowskiej i z nieustalonych jeszcze przyczyn wykoleił się, blokując wyjazd ze stacji postojowej. Pozostałe składy nie mogą obecnie wyjeżdżać na linie standardową trasą i muszą korzystać z torów używanych przez pociągi Intercity, ustępując im pierwszeństwa.

Opóźnienia pociągów mogą wynosić do 30 minut. Tych pociągów opóźnionych może być kilkanaście - powiedziała RMF FM Donata Nowakowska z Kolei Mazowieckich

Służby próbują ustawić wykolejony pociąg na tory. Jak usłyszał reporter RMF FM Michał Krasoń, utrudnienia potrwają co najmniej do końca popołudniowego szczytu komunikacyjnego.