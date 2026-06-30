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Wykolejenie pociągu na Mazowszu. Utrudnienia na kolei

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 30 czerwca (14:46)

Problemy w kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich. Po wykolejeniu jednego ze składów część pociągów wyjeżdża na trasy z opóźnieniem.

Wykolejenie pociągu na Mazowszu. Utrudnienia na kolei
/Shutterstock
  • Około godziny 12:00 wykoleił się pociąg Kolei Mazowieckich na bocznicy Olszynka Grochowska, blokując wyjazd ze stacji postojowej.
  • Pozostałe pociągi muszą korzystać z torów Intercity, co powoduje opóźnienia do 30 minut i dotyczy kilkunastu składów.
  • Służby pracują nad przywróceniem pociągu na tory, a utrudnienia mogą potrwać do końca popołudniowego szczytu komunikacyjnego.

Pociąg Kolei Mazowieckich około godziny 12:00 wyjeżdżał z bocznicy na Olszynce Grochowskiej i z nieustalonych jeszcze przyczyn wykoleił się, blokując wyjazd ze stacji postojowej. Pozostałe składy nie mogą obecnie wyjeżdżać na linie standardową trasą i muszą korzystać z torów używanych przez pociągi Intercity, ustępując im pierwszeństwa.

Opóźnienia pociągów mogą wynosić do 30 minut. Tych pociągów opóźnionych może być kilkanaście - powiedziała RMF FM Donata Nowakowska z Kolei Mazowieckich

Służby próbują ustawić wykolejony pociąg na tory. Jak usłyszał reporter RMF FM Michał Krasoń, utrudnienia potrwają co najmniej do końca popołudniowego szczytu komunikacyjnego.

Źródło: RMF FM
Tagi: Koleje Mazowieckie

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