W najbliższe trzy weekendy z powodu prac przy przebudowie i modernizacji stacji Warszawa Zachodnia przewoźnicy zapowiadają ograniczenia w kursowaniu pociągów. Zmienione będzie m.in. kursowanie pociągów lotniskowych. W piątek zawieszona zostaje też, na przynajmniej kilka miesięcy, część połączeń do Mińska Mazowieckiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowały Koleje Mazowieckie ze względu na prowadzone prace w dniach: 19-21 maja, 26-28 maja, oraz 2-4 czerwca, od piątku wieczorem do niedzieli, ruch pociągów na odcinku Warszawa Zachodnia peron 9 - Warszawa Gdańska będzie prowadzony po jednym czynnym torze.



Pociągi Kolei Mazowieckich z Radomia Głównego i Góry Kalwarii będą kończyć bieg na stacji Warszawa Główna lub Warszawa Zachodnia. Natomiast z Działdowa i Nasielska pojadą do stacji Warszawa Gdańska lub Warszawa Wola. Dotyczy to także pociągów lotniskowych, które w dniach 27-28 maja, z uwagi na ruch jednotorowy pomiędzy stacjami Warszawa Aleje Jerozolimskie - Warszawa Zachodnia, będą rozpoczynać i kończyć bieg na stacji Warszawa Centralna - przekazała rzecznik prasowa KM Donata Nowakowska.

Zmiany w kursowaniu SKM

Z tego samego powodu zapowiadane są zmiany w kursowaniu pociągów SKM linii S3, S4 i S40.



W ten piątek ostatni wieczorny pociąg S3 z Radzymina skończy bieg na przystanku Warszawa Powązki. W sobotę i niedzielę dwa pierwsze poranne pociągi w kierunku Legionowa pojadą z przystanku Warszawa Powązki, a jeden popołudniowy - ze stacji Warszawa Gdańska. W przeciwną stronę, do Warszawy, jeden popołudniowy pociąg skończy bieg na stacji Warszawa Gdańska.



Ostatni wieczorny pociąg S4 z Piaseczna, pojedzie w skróconej relacji do przystanku Warszawa Powązki. W sobotę i niedzielę wszystkie pociągi tej linii będą kursowały wyłącznie w skróconej relacji Warszawa Powązki - Legionowo lub Wieliszew.



Na linii S40 ostatni wieczorny pociąg z Piaseczna, pojedzie w skróconej relacji do przystanku Warszawa Rakowiec. W przeciwną stronę, ostatni wieczorny pociąg do Piaseczna rozpocznie bieg na stacji Warszawa Aleje Jerozolimskie. W sobotę i niedzielę pociągi tej linii będą kursowały na trasie Warszawa Główna - Piaseczno. Dwa ostatnie wieczorne kursy z Piaseczna będą realizowane w skróconej relacji, do stacji Warszawa Zachodnia i przystanku Warszawa Rakowiec. W przeciwną stronę, do Piaseczna, ostatni pociąg odjedzie ze stacji Warszawa Zachodnia.



To nie jedyne utrudnienia na warszawskim węźle kolejowym. Od trzech tygodni nie kursują pociągi do Mrozów. Natomiast od tego piątku ograniczona ma być liczba pociągów do i z Mińska Mazowieckiego. Dodatkowo część z nich skończy i rozpocznie bieg we Wrzosowie. Utrudnienia na linii R2 potrwają kilka miesięcy.