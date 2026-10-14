Warszawa szykuje się na Wszystkich Świętych. Zmiany w komunikacji miejskiej już w ten weekend

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Zbliża się dzień Wszystkich Świętych a wraz z nim duże zmiany w komunikacji miejskiej w Warszawie. Już od najbliższego weekendu mieszkańcy stolicy mogą spodziewać się częstszych kursów oraz specjalnych linii autobusowych i tramwajowych, które ułatwią dojazd na cmentarze.

Zmiany w komunikacji już od 17 października

W związku ze wzmożonym ruchem na cmentarzach, już od soboty, 17 października, wybrane linie autobusowe w Warszawie będą kursować częściej lub zmienią swoje trasy.

Szczególne udogodnienia przygotowano dla osób odwiedzających Cmentarz Północny – autobusy linii 250 będą podjeżdżały nie tylko przed bramę główną i południową, ale także przed bramę zachodnią. W godzinach 9:00-17:00 na trasie między Metrem Młociny a bramą główną Cmentarza Północnego pojawią się dodatkowe kursy, dzięki czemu autobusy będą odjeżdżać co 15 minut.

Specjalne rozkłady i większe autobusy

Zmiany obejmą także inne linie. Autobusy linii 409 zmienią trasę na Bródnie, zatrzymując się przy bramie Cmentarza Bródnowskiego od strony ulicy Chodeckiej.

Według specjalnych rozkładów jazdy częściej pojadą również autobusy linii 500. Przystanek Balkonowa na trasie linii 212 zmieni nazwę na Cm. Bródnowski (Balkonowa), a autobusy będą się na nim zatrzymywać bez potrzeby sygnalizowania chęci wsiadania lub wysiadania. Na liniach 169 i 181 pojawią się większe pojazdy, aby pomieścić więcej pasażerów.

Pierwsze linie cmentarne już 24 października

W weekend 24-25 października na ulice wyjadą pierwsze specjalne linie cmentarne.

Na trasy w godz. 9:00-17:00 wyjadą autobusy linii cmentarnych. Pojazdy C09, C13 i C40 będą kursować między najważniejszymi punktami przesiadkowymi a bramami cmentarzy, a tramwaje linii C1, C4 i C6 zapewnią szybki dojazd do Cmentarza Bródnowskiego, Powązkowskiego i Wolskiego.

W tym czasie obowiązywać będzie sobotni rozkład jazdy, a na wybranych liniach pojawią się dłuższe składy tramwajowe.

Dodatkowe kursy i zmiany tras

Zmiany dotyczą także regularnych linii autobusowych. W godzinach 9:00–17:00 na trasie Wiatraczna – Brata Alberta pojawią się dodatkowe kursy linii 173, a linia 500 zostanie wydłużona do Powązek Wojskowych. Autobusy linii 727 dojadą do Cmentarza Południowego, a na liniach 110, 122, 169, 173, 181, 183 i 250 pojawią się bardziej pojemne pojazdy.

Częściej niż zwykle kursować będą także autobusy linii 169, 173, 180, 181, 183, 189, 409 i 500.

Szczegółowe informacje o zmianach w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej na Wszystkich Świętych można znaleźć na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

