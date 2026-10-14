Warszawa rozbłyśnie tysiącem świateł. Nowa iluminacja już od czwartku

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Już w czwartek mieszkańcy Warszawy i turyści będą mogli podziwiać niezwykłą, całoroczną iluminację w Parku Świętokrzyskim. To dopiero początek świetlnych atrakcji, które tej jesieni i zimy rozświetlą centrum stolicy.

Ogród światła w sercu miasta

Park Świętokrzyski, położony między ulicą Świętokrzyską a Pałacem Kultury i Nauki, zamieni się w prawdziwy ogród światła. Motywy roślin, kwiatów i owadów stworzą niepowtarzalny klimat, który będzie można podziwiać już po godzinie 18:00.

Jak zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, to pierwszy krok do rozświetlenia miasta przed grudniową iluminacją świąteczną.

Interaktywna iluminacja przez cały rok

Nowością w tym roku jest całoroczny charakter iluminacji. Światło w parku będzie reagowało na ruch przechodniów.

Dzięki specjalnym czujnikom, na 50-metrowym odcinku alejki parkowej, obrazy świetlne będą zmieniały się w zależności od obecności spacerowiczów.

Świąteczne światła na nowych ulicach

W grudniu Warszawa zyska z kolei zupełnie nową iluminację świąteczną. Oprócz tradycyjnie rozświetlanego Traktu Królewskiego, świąteczne dekoracje pojawią się także na ulicach Chmielnej, Złotej i Zgoda, a także na placach Bankowym i Pięciu Rogów.

Legendy i znane postacie w świetlnej odsłonie

Na Rynku Starego Miasta pojawią się świetlne sylwetki wybitnych postaci związanych z Warszawą, takich jak Maria Skłodowska-Curie, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko czy Bolesław Prus. Nie zabraknie także postaci kowala, która przypomni o tradycjach warszawskiego rzemiosła.

Z kolei na Rynku Nowego Miasta na odwiedzających czekać będzie świetlna karuzela z siedziskami inspirowanymi warszawskimi legendami – Złotą Kaczką, Warsem i Sawą oraz Bazyliszkiem. Pojawią się również przestrzenne bombki i miejsca do wspólnych zdjęć.

Plac Zamkowy i Plac Centralny w nowej odsłonie

Plac Zamkowy zamieni się w świat Wisły – pojawią się tam fotopunkty w formie łodzi rybackiej i syreniego ogona oraz świetlny labirynt nawiązujący do podwodnego świata rzeki.

Iluminacja pojawi się także na części Placu Defilad, gdzie stanie 21-metrowa choinka z programowanymi animacjami. Ozdoby będzie można podziwiać również na pobliskich pasażach i ulicach.