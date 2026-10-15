Warszawa rozbłysła tysiącem świateł. Nowa atrakcja w centrum stolicy

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Warszawski park świętokrzyski przed Pałacem Kultury i Nauki zamienił się w prawdziwy świetlny ogród. Od dziś mieszkańcy stolicy i turyści mogą podziwiać tam całoroczną i interaktywną iluminację.

Wieczorami park położony między ulicą Świętokrzyską a Pałacem Kultury i Nauki będzie zamieniać się w prawdziwy ogród światła. Nowa instalacja ma nie tylko zachwycać mieszkańców i turystów, ale także połączyć ulicę Świętokrzyską z Placem Centralnym, tworząc wyjątkową przestrzeń do spacerów i relaksu.

Iluminacja w Parku Świętokrzyskim (fot: Radek Pietruszka) / PAP/EPA

Motywem przewodnim iluminacji jest natura. W parku pojawiło się aż 10 świetlnych dmuchawców, 10 kwiatów oraz 18 motyli. Nad alejką biegnącą wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej zawisło co najmniej sześć świetlnych przewieszek, które tworzą niepowtarzalny klimat i zachęcają do wieczornych spacerów.

Iluminacja w Parku Świętokrzyskim (fot: Radek Pietruszka) / PAP/EPA

Największą atrakcją nowego ogrodu światła są dwie interaktywne projekcje. Pierwsza obejmuje przestrzeń wokół fontanny, druga natomiast około 50-metrowy odcinek alejki. Po zmroku na nawierzchni pojawiają się ruchome animacje inspirowane światem fauny i flory. Dzięki zastosowaniu czujników ruchu, spacerowicze mogą samodzielnie uruchamiać i zmieniać wyświetlane obrazy.

Iluminacja w Parku Świętokrzyskim (fot: Radek Pietruszka) / PAP/EPA

Pojedyncza animacja trwa około trzech minut i jest odtwarzana w pętli, a motywy zmieniają się wraz z porami roku. Organizatorzy zapewniają, że instalacja będzie regularnie aktualizowana, by nieustannie zaskakiwać odwiedzających nowymi efektami świetlnymi.