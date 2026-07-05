RMF24

W niedzielę wieczorem w okolicach Ronda Zesłańców Syberyjskich w Warszawie doszło do poważnego wypadku - podaje TVN24. Autobus komunikacji miejskiej wjechał w wejście do przejścia podziemnego przy Dworcu Zachodnim. W wyniku zdarzenia kilka osób zostało rannych, a na miejscu trwa akcja służb ratunkowych.

Do wypadku doszło około godziny 18:22. Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, autobus ZTM zatrzymał się na Rondzie Zesłańców Syberyjskich, wcześniej uszkadzając prawdopodobnie siedem innych pojazdów. Pojazd wyposażony był w instalację gazową.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Ulica Bitwy Warszawskiej została zamknięta dla ruchu. Według informacji przekazanych przez dyżurnego Komendy Stołecznej Policji, w wyniku wypadku trzy osoby zostały poszkodowane.

Na ten moment nie są znane szczegółowe przyczyny zdarzenia. Policja prowadzi czynności wyjaśniające okoliczności wypadku.