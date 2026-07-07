5-latka na peronie bez opieki. Pociąg odjechał bez niej

RMF24

Wystarczyła chwila nieuwagi, aby dziecko zniknęło rodzicom z oczu. 5 letnia dziewczynka została sama na peronie dworca Warszawa Zachodnia.

Sytuacja miała miejsce 4 lipca, kiedy to dziewczynkę zauważył przypadkowy przechodzień. Natychmiast podszedł do policjantów na patrolu i poinformował ich o zdarzeniu. Funkcjonariusze po udaniu się we wskazane miejsce znaleźli 5-letnią dziewczynkę, obywatelkę Niemiec.

Wypakowywali bagaż, a pociąg odjechał bez dziecka

Jak ustalili policjanci z komisariatu kolejowego, rodzice dziewczynki wraz z drugim dzieckiem zgłosili zdarzenie. Jak wynikało z ich relacji, wypakowywali bagaże w momencie, kiedy drzwi pociągu zamknęły się, a skład odjechał w kierunku Warszawy Centralnej.

Dziewczynka została odebrana później przez rodziców na komisariacie. Nie zgłosili oni żadnych uwag co do stanu zdrowia dziecka.

Apel Policji

„W miejscach takich jak dworce, perony czy środki transportu wystarczy chwila nieuwagi, aby dziecko straciło kontakt z rodziną”- apeluje policja.

Autor: Jakub Kaszubski