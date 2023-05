W związku z kolejnym etapem budowy kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę w czwartek, 11 maja, na Wybrzeżu Szczecińskim pomiędzy ulicami Kłopotowskiego a Okrzei, w stronę Stadionu Narodowego dostępny będzie jeden pas ruchu – tylko do jazdy prosto.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

W czwartek, 11 maja, o godz. 22 wprowadzone zostaną zmiany na ul. Wybrzeże Szczecińskie. W stronę Stadionu Narodowego, pomiędzy ul. Kłopotowskiego a Okrzei, kierowcy poruszać będą się jednym (wewnętrznym) pasem ruchu - wyłącznie prosto. Zlikwidowana zostanie możliwość skrętu w lewo, w Okrzei, z lewego pasa. Tę relację zastąpi objazd poprowadzony z Wybrzeża Szczecińskiego do ul. Zamoście, Sokolej, Zamoyskiego i Jagiellońskiej. Stamtąd bezpośrednio do Okrzei lub do Kłopotowskiego i Panieńską do Okrzei.

"W kierunku zoo dostępne będą dwa pasy ruchu do jazdy prosto. Na pasie bliżej środka jezdni wprowadzone zostanie ograniczenie szerokości pojazdów do 2,5 metra" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Na tym samym odcinku drogi utrudnienia będą dotyczyły także pieszych i rowerzystów. Z ruchu zostanie wyłączony chodnik i droga rowerowa od strony Wisły. W zamian, na wygrodzonym pasie ruchu, urządzony zostanie wspólny ciąg pieszo-rowerowy. "Kiedy nadejdzie moment, że wykonawca będzie potrzebował więcej miejsca na prowadzenie robót - piesi i rowerzyści zostaną skierowani na drugą stronę ulicy. Budowniczowie deklarują, że takie rozwiązanie zastosują możliwe najpóźniej i tylko, gdy wymagać tego będą względy technologiczne prowadzonych prac" - zaznaczył ZDM.

W związku z taką organizacją ruchu przystanek Os. Panieńska 01 zostanie przeniesiony poza rejon oddziaływania prac - bliżej Portu Praskiego.

"Utrudnienia dla przechodniów i cyklistów potrwają ok. miesiąca, a dla kierowców maksymalnie dwa" - zadeklarował ZDM.