Intensywne opady deszczu spowodowały duże utrudnienia w Warszawie. Kilkusetmetrowy odcinek trasy S8 był nieprzejezdny przez kilka godzin. Ruch na skrajnych lewych pasach ekspresówki został już przywrócony.

Zalana trasa S8 w Warszawie Mariusz PIekarski / RMF FM

Przez kilkadziesiąt minut, około południa, w Warszawie padał ulewny deszcz. Spowodowało to całkowite zalanie trasy S8 na odcinku kilkuset metrów od ulicy Mickiewicza do Gwiaździstej. W tym miejscu trasa biegnie w przeszklonym tunelu.

Trasa była całkowicie nieprzejezdna przez kilka godzin. Jak poinformowała po godzinie 18 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ruch odbywa się lewymi pasami w obu kierunkach - w kierunku Poznania przejeżdżają tylko pojazdy ciężarowe, a w kierunku Białegostoku ruch odbywa się jednym pasem.

Utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji publicznej

W godzinach wieczornych, jak podała PAP, most Łazienkowski i Aleje Jerozolimskie "stały" w obu kierunkach, a mosty Śląsko-Dąbrowski i Gdański były zakorkowane w kierunku centrum. Poważne utrudnienia były też na fragmencie POW między Ursynowem a węzłem Opacz.

Trudno wyliczyć wszystkie dzisiejsze utrudnienia - mówił podkom. Jacek Wiśniewski z biura prasowego stołecznej policji. Problemy z ciągłością ruchu występują m.in w zalanym tunelu w okolicy ronda Zesłańców Syberyjskich i na podtopionym skrzyżowaniu ulicy Złotej i Emilii Plater - tłumaczy.

Największe utrudnienia były na ulicach, którymi poprowadzono ruch po zalaniu fragmentu S8 między węzłem Wisłostrada a węzłem Marymoncka, czyli na Broniewskiego, Powązkowskiej, Łabiszyńskiej.

Skutki ulewy odczuwali też pasażerowie komunikacji miejskiej.

Z powodu zablokowanego przejazdu trasą S8 na wysokości Parku Kaskada autobusy linii nr 112, 132, 134, 156, 186, 326, 414, 518, 705, 735 skierowano na trasę objazdową w obu kierunkach: (...) - Trasa S-8 - Wybrzeże Gdyńskie - Krasińskiego - Słowackiego - (...) - poinformował w godzinach popołudniowych Warszawski Transport Publiczny. Pominięte przystanki do Potok i Park Kaskada.

W związku z zalaniem ulicy Skoroszewskiej w Ursusie autobusy linii nr 178, 207, 220 zostały skierowane w obu kierunkach na trasę objazdową.

"Dziesiątki ekip i samochodów specjalistycznych"

Jak poinformowała w godzinach popołudniowych rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska, "woda z trasy S8 odprowadzana jest odpływami grawitacyjnymi do zbiorników retencyjnych pod trasą". Stamtąd jest ona przepompowywana do kolektora miejskiego. Na razie nie wiadomo, w którym miejscy doszło do przelania. Odpływy grawitacyjne są drożne - dodała.

Rzecznik prasowy MPWiK w Warszawie Marek Smółka przekazał wówczas, że "do usuwania skutków nawalnego deszczu Wodociągi Warszawskie skierowały dziesiątki ekip i samochodów specjalistycznych". Nad usuwaniem zalewisk pracuje 12 brygad roboczych i wozów brygadowych, a także załogi 13 samochodów specjalistycznych. Wszystkie te ekipy są kierowane do udrażniania kanałów i wpustów deszczowych zatykanych niesionymi przez wody opadowe liśćmi i gałęziami - zrelacjonował Smółka.