Synoptycy prognozują burze, którym miejscami będą towarzyszyły bardzo silne opady deszczu do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Miejscami może spaść grad. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 21.00 w sobotę.

Małopolska: Grad, powalone drzewa i szkwał na Jeziorze Rożnowskim