"Przez Warszawę przejechało około 800 tysięcy osób z Ukrainy, a w szczycie kryzysu w Warszawie i w okolicach przebywało ok. 300 tysięcy osób" – poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. "Staramy się szacować (…) liczbę osób, która obecnie jest w Warszawie i w okolicach. Wydaje się, że jest to ok. 240 tysięcy" - powiedział.

Rafał Trzaskowski / Piotr Nowak / PAP Rafał Trzaskowski poinformował, że w samej Warszawie jest około 170 tys. osób, które uciekły przed wojną z Ukrainy. Wyjaśnił też, że w stolicy PESEL otrzymało 111 tys. osób, a w całej aglomeracji - 170 tysięcy.



Trzaskowski podał, że 36 proc. spośród uchodźców w wieku produkcyjnym zarejestrowanych w Warszawie, czyli głównie kobiet, znalazło już pracę. Prezydent Warszawy przekazał też, że w stolicy urodziło się 145 ukraińskich dzieci. Do miejskich szkół, żłóbków i przedszkoli uczęszcza ponad 17 tysięcy uczniów i wychowanków - podkreślił. Szacujemy, że w Warszawie mamy około 40 tysięcy dzieci, które są w wieku szkolnym, nie weszły do naszego systemu edukacyjnego, więc najpewniej pozostały w ukraińskim systemie. Ta młodzież i dzieci potrzebują wsparcia - powiedziała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Robimy to dzisiaj, jako samorząd, jako m.st. Warszawa tylko i wyłącznie dzięki pomocy i wsparciu organizacji międzynarodowych i naszych darczyńców - dodała.