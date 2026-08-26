Trzylatek wsiadł do autobusu i odjechał. Błyskawiczna akcja policji w Siedlcach

RMF24

Chwila nieuwagi wystarczyła, by 3-letni chłopiec samodzielnie wsiadł do autobusu komunikacji miejskiej w Siedlcach (Mazowieckie) i odjechał z przystanku. Dzięki natychmiastowej reakcji matki oraz sprawnej współpracy policjantów z dyspozytorem MPK dziecko szybko namierzono.

3-latek wsiadł do autobusu w Siedlcach i odjechał

3-latek wsiadł do autobusu w Siedlcach i odjechał / Policja

Do zdarzenia doszło we wtorek 25 sierpnia. 40-letnia kobieta przebywała na przystanku wraz z trojgiem dzieci. W pewnym momencie jej 3-letni syn wykorzystał chwilę nieuwagi, wsiadł do autobusu komunikacji miejskiej i odjechał.

Gdy matka zorientowała się, że chłopca nie ma przy niej, natychmiast zadzwoniła pod numer alarmowy 112.

Policjanci od razu skontaktowali się z dyspozytorem przewoźnika. Dzięki sprawnej wymianie informacji ustalono, którym autobusem podróżowało dziecko, a następnie zatrzymano pojazd. Chłopiec został odnaleziony i bezpiecznie przekazany matce. Na szczęście nic mu się nie stało - relacjonuje podkom. Barbara Jastrzębska.

Kobieta została przebadana alkomatem - test nie wykazał jednak zawartości alkoholu w organizmie.

Policja apeluje do rodziców i opiekunów

Funkcjonariusze przypominają, by podczas przebywania z małymi dziećmi w pobliżu ulic, przystanków i środków komunikacji publicznej zachowywać szczególną ostrożność. Wystarczy chwila nieuwagi, by dziecko znalazło się w sytuacji zagrażającej jego bezpieczeństwu.

W przypadku zaginięcia dziecka należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Szybkie przekazanie informacji może mieć kluczowe znaczenie dla sprawnego odnalezienia dziecka.