W Warszawie ruszył Marsz Niepodległości. Udział w wydarzeniu zapowiedział prezydent Karol Nawrocki, a także politycy Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Na trasie marszu są duże siły policji, które zabezpieczają imprezę.

  • W Warszawie ruszył Marsz Niepodległości.
  • Organizatorzy szacują, że na manifestacji może zgromadzić się około 250-300 tysięcy osób.
  • W Marszu Niepodległości zapowiedział swój udział prezydent Karol Nawrocki.
  • Ciekawe informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl 

15:02

Czoło marszu minęło już Rondo de Gaulle'a, natomiast końcówka formuje się na Rondzie Dmowskiego. Jest dużo uczestników, widzimy, że dojeżdżają jeszcze metrem - mówił dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosław Misztal podczas konferencji prasowej. Dodał, że na tę chwilę nie zgłoszono żadnych incydentów związanych z bezpieczeństwem.

14:42

Na Marszu Niepodległości pojawił się prezydent Karol Nawrocki.

14:34

Uczestnicy rozpoczęli przemarsz Alejami Jerozolimskimi w stronę Mostu Poniatowskiego. Na czele marszu znajduje się transparent "Jeden naród - silna Polska".

14:30

W Marszu Niepodległości biorą udział również niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości - między innymi Jarosław Kaczyński.

14:20

W Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa znajdują się przedstawiciele służb wraz z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Polityk w rozmowie z mediami zwrócił uwagę na obowiązujący zakaz używania środków pirotechnicznych. Duża część uczestników nie dostosowała się, policja i służby będą wyciągać z tego konsekwencje - powiedział, odnosząc się do dużej liczby uczestników, która odpaliła race.

Nie spodziewam się, żeby był niespokojny (Marsz Niepodległości - przyp. red.), bo pan prezydent zapowiedział swój udział. Mam nadzieje ze to podziała na wszystkich uczestników marszu w sposób dyscyplinujący - mówił Trzaskowski.

14:10

Wśród uczestników Marszu Niepodległości znalazł się Sławomir Mentzen.

14:00

Na trasie przemarszu rozstawione zostały metalowe barierki, widać znaczne siły policji i straży Marszu Niepodległości. Barierkami wygrodzone zostały m.in. Aleje Jerozolimskie.

13:55

Przed rozpoczęciem marszu uczestnicy odmówili modlitwę różańcową. Pomimo zakazu odpalili race i świece dymne

Tegoroczny marsz przejdzie pod hasłem "Jeden naród, silna Polska". I takie hasło jest na banerze, który niesie formujące się już czoło przemarszu.

13:50

Warszawiacy muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami nie tylko z powodu Marszu Niepodległości, ale również innych uroczystości związanych z Narodowym Dniem Niepodległości.

Zamknięte dla ruchu są Aleje Jerozolimskie, most Poniatowskiego, ul. Marszałkowska i ścisłe centrum miasta. Autobusy i tramwaje zostały skierowane na objazdy. Powodem utrudnień są obchody Narodowego Święta Niepodległości.