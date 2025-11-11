14:20

W Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa znajdują się przedstawiciele służb wraz z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Polityk w rozmowie z mediami zwrócił uwagę na obowiązujący zakaz używania środków pirotechnicznych. Duża część uczestników nie dostosowała się, policja i służby będą wyciągać z tego konsekwencje - powiedział, odnosząc się do dużej liczby uczestników, która odpaliła race.

Marsz Niepodległości w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

Nie spodziewam się, żeby był niespokojny (Marsz Niepodległości - przyp. red.), bo pan prezydent zapowiedział swój udział. Mam nadzieje ze to podziała na wszystkich uczestników marszu w sposób dyscyplinujący - mówił Trzaskowski.

14:10

Sławomir Mentzen na Marszu Niepodległości / Radek Pietruszka / PAP

Wśród uczestników Marszu Niepodległości znalazł się Sławomir Mentzen.

14:00

Na trasie przemarszu rozstawione zostały metalowe barierki, widać znaczne siły policji i straży Marszu Niepodległości. Barierkami wygrodzone zostały m.in. Aleje Jerozolimskie.

13:55

Przed rozpoczęciem marszu uczestnicy odmówili modlitwę różańcową. Pomimo zakazu odpalili race i świece dymne.

Tegoroczny marsz przejdzie pod hasłem "Jeden naród, silna Polska". I takie hasło jest na banerze, który niesie formujące się już czoło przemarszu.



13:50

Warszawiacy muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami nie tylko z powodu Marszu Niepodległości, ale również innych uroczystości związanych z Narodowym Dniem Niepodległości.

Zamknięte dla ruchu są Aleje Jerozolimskie, most Poniatowskiego, ul. Marszałkowska i ścisłe centrum miasta. Autobusy i tramwaje zostały skierowane na objazdy. Powodem utrudnień są obchody Narodowego Święta Niepodległości.