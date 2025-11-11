W Warszawie ruszył Marsz Niepodległości. Udział w wydarzeniu zapowiedział prezydent Karol Nawrocki, a także politycy Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Na trasie marszu są duże siły policji, które zabezpieczają imprezę.
Czoło marszu minęło już Rondo de Gaulle'a, natomiast końcówka formuje się na Rondzie Dmowskiego. Jest dużo uczestników, widzimy, że dojeżdżają jeszcze metrem - mówił dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosław Misztal podczas konferencji prasowej. Dodał, że na tę chwilę nie zgłoszono żadnych incydentów związanych z bezpieczeństwem.
Na Marszu Niepodległości pojawił się prezydent Karol Nawrocki.