Trwa defilada wojskowa w Warszawie. Największa w historii [TRANSMISJA]

RMF24

Około 2 tys. żołnierzy i 300 maszyn bierze udział w sobotę w wielkiej defiladzie wojskowej, która przechodzi przez warszawską Wisłostradę. W Gdyni z kolei odbywa się parada morska - niezapomniane widowisko pokazujące kunszt i wyszkolenie naszych marynarzy. Wszystko to w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego.

Z udziałem m.in. zwierzchnika Sił Zbrojnych RP, prezydenta Karola Nawrockiego i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza kilkanaście minut po godz. 12 w Warszawie rozpoczęła się wojskowa defilada, w której biorą udział reprezentanci wszystkich rodzajów sił zbrojnych - w sumie ok. 2 tys. żołnierzy i 300 maszyn - przede wszystkim najnowszego sprzętu, jak Borsuki, K2 czy wyrzutnie Patriot.

W tym roku hasłem przewodnim obchodów jest „Polska SAFE – Bezpieczna Polska”.

Ważna data

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest co roku 15 sierpnia i upamiętnia Bitwę Warszawską 1920 roku, w której polskie wojska w wyniku skutecznej kontrofensywy odepchnęły siły bolszewickie spod Warszawy i rozpoczęły spychanie ich na wschód.

W ostatnich latach ważnym elementem obchodów święta jest właśnie defilada wojskowa w Warszawie, w której udział biorą tysiące żołnierzy z jednostek w całym kraju, prezentujący nowoczesny sprzęt na wyposażeniu armii.

W defiladzie udział biorą także delegacje sojuszników, w tym przede wszystkim tych, których oddziały stacjonują w Polsce - Amerykanów, Brytyjczyków, Rumunów i Chorwatów - a także Kanadyjczyków oraz sił zbrojnych Francji, reprezentowanych przez delegację Legii Cudzoziemskiej.

„Chcemy uniknąć wojny”. Premier o bezpieczeństwie w Gdyni, parada morska wystartowała Wystartowała Parada Morska z okazji Święta Wojska Polskiego - niezapomniane widowisko pokazujące kunszt i wyszkolenie naszych marynarzy. Przez warszawską Wisłostradę przechodzi natomiast defilada.

Defilada ruszyła po pokazie desantu wojskowych spadochroniarzy, którzy podczas opadania na spadochronach rozwinęli m.in. flagę państwową.

Potem zaprezentowano lotniczy komponent sił zbrojnych, m.in. rządowe samoloty Boeing 737 i Gulfstream G550, francuskie myśliwce Rafale, a także najnowszy nabytek Sił Powietrznych RP, czyli samoloty F-35.

Paweł Wodzynski/Eastnews

Nominacje generalskie i admiralskie

Prezydent Karol Nawrocki na początku defilady wręczył 21 oficerom nominacje na stopnie generalskie i admiralskie. Wśród awansowanych są m.in.: dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. Mariusz Chmielewski, Inspektor Sił Powietrznych gen. Tomasz Jatczak oraz dowódca warszawskiej brygady pancernej płk Renart Skrzypczak.

Symboliczne buławy przekazał oficerom wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Eastnews/Wojciech Olkusnik

Prezydent przemawiając do uczestników defilady wojskowej w Warszawie i mieszkańców powiedział, że „staje przed nimi jako prezydent Polski i zwierzchnik Sił Zbrojnych, ale przede wszystkim jako dumny obywatel Rzeczpospolitej i reprezentant narodu, który doskonale zna cenę płaconą za niepodległość i za wolność narodu, który zna cenę prowadzonych wojen”.

Prezydent odniósł się też do zagrożeń płynących ze strony Rosji a także programU rządwego SAFE.

Trawestując słowa świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego możemy powiedzieć: kiedyś Gruzja, dzisiaj Ukraina, jutro być może państwa bałtyckie i moja ojczyzna Polska, a kiedyś być może Paryż i Berlin - powiedział Karol Nawrocki, mając na myśli agresję Rosji.

Polskie siły zbrojnie nie potrzebują obcojęzycznych przymiotników, aby się określać. Sprzęt, który dziś zobaczymy mogliśmy kupić dzięki płaconym przed Polaków podatkom. Musimy mieć świadomość, że na sztandarach Wojska Polskiego od wieków wypisane jest: 'Bóg, Honor i Ojczyzna, a nie SAFE - dodał.

Defilada rozciągnie się docelowo na długość kilku kilometrów; żołnierze i pojazdy przemieszczają się w stałym szyku, utrzymując jednocześnie stałą prędkość wynoszącą ok. 8 km/h.

W 1923 r. dzień 15 sierpnia został ustanowiony Świętem Wojska Polskiego. Po 1947 r. święto obchodzono w maju, a później 12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino, by upamiętnić udział w walkach dywizji im. Tadeusza Kościuszki.

Od 1992 r. Świętem Wojska Polskiego ponownie stał się 15 sierpnia.