Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Nie żyje jedna osoba

RMF24

Na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie doszło do tragicznego wypadku - tuż przed zjazdem z Alei Armii Ludowej na Wisłostradę zderzyły się trzy samochody osobowe. Jeden z kierowców był reanimowany, jednak jego życia nie udało się uratować.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca osobowej Dacii najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery energochłonne, a następnie w dwie inne osobówki - informował reporter RMF FM Igor Skrzypek.

Siła uderzenia była na tyle duża, że auto przewróciło się na bok. Kierowca Dacii był reanimowany, w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala.

Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować - podała Interia.

Pozostałym dwóm kierowcom biorącym udział w wypadku nic się nie stało. Policjanci sprawdzili ich trzeźwość, ale badanie nie wykazało, by byli pod wpływem alkoholu.

Kierowcy poruszający się Trasą Łazienkowską musieli liczyć się z utrudnieniami. Zablokowany był lewy pas jezdni w kierunku Wisłostrady, na wysokości Torwaru.