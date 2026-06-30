RMF24

Pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci prokuratura bada sprawę tragedii, do której doszło podczas rowerowego rajdu w Markach pod Warszawą. Zaplanowane są sekcje zwłok dwóch uczestników: 71-latka i 30-latka.

W niedzielę około godz. 14 na linię mety nie dotarło dwóch uczestników. Panował prawie 40-stopniowy upał. Wszczęto poszukiwania. Około godziny 16:40 w lesie znaleziono jednego z nich, 30-letniego mężczyznę. Stwierdzono jego zgon. Rano w poniedziałek, po całonocnych poszukiwaniach, znaleziono ciało 71-letniego mężczyzny.

Śledczy przesłuchali osoby, które znalazły ciało pierwszego z mężczyzn. Kluczowe będzie ustalenie konkretnych przyczyn śmierci obu rowerzystów.

Na ten tydzień zaplanowano sekcję zwłok 30-latka. Dziś prokuratorzy zlecili też sekcję 71-latka.

Śledczy nie wiążą obecnie śmierci mężczyzn z organizatorem wyścigu. Najprawdopodobniej zostanie on jednak przesłuchany na dalszym etapie śledztwa.

Organizatorzy o śmierci uczestników

O śmierci uczestników informował również Poland Bike Marathon na Facebooku. „Informujemy, że poszukiwania zostały zakończone. Niestety, nie przyniosły one szczęśliwego rezultatu. Uczestnik naszych zawodów Pan Kazimierz nie żyje. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc w poszukiwaniach” - napisali organizatorzy wyścigu w poniedziałek.

Wcześniej, w niedzielę, przekazali informację o młodszym uczestniku. „Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Michała, kolarza Cateny Wyszków, który dziś uczestniczył w naszych zawodach w Markach. Chcielibyśmy przekazać wyrazy ogromnego współczucia dla rodziny zawodnika” - napisali.

Wcześniej organizatorzy informowali o akcji poszukiwawczej jednego z kolarzy.

Zawody te są wydarzeniem cyklicznym, zorganizowano je po raz jedenasty.