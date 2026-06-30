W niedzielę około godz. 14 na linię mety nie dotarło dwóch uczestników. Panował prawie 40-stopniowy upał. Wszczęto poszukiwania. Około godziny 16:40 w lesie znaleziono jednego z nich, 30-letniego mężczyznę. Stwierdzono jego zgon. Rano w poniedziałek, po całonocnych poszukiwaniach, znaleziono ciało 71-letniego mężczyzny.
Śledczy przesłuchali osoby, które znalazły ciało pierwszego z mężczyzn. Kluczowe będzie ustalenie konkretnych przyczyn śmierci obu rowerzystów.
Na ten tydzień zaplanowano sekcję zwłok 30-latka. Dziś prokuratorzy zlecili też sekcję 71-latka.
Śledczy nie wiążą obecnie śmierci mężczyzn z organizatorem wyścigu. Najprawdopodobniej zostanie on jednak przesłuchany na dalszym etapie śledztwa.
Organizatorzy o śmierci uczestników
O śmierci uczestników informował również Poland Bike Marathon na Facebooku. „Informujemy, że poszukiwania zostały zakończone. Niestety, nie przyniosły one szczęśliwego rezultatu. Uczestnik naszych zawodów Pan Kazimierz nie żyje. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc w poszukiwaniach” - napisali organizatorzy wyścigu w poniedziałek.
Wcześniej, w niedzielę, przekazali informację o młodszym uczestniku. „Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Michała, kolarza Cateny Wyszków, który dziś uczestniczył w naszych zawodach w Markach. Chcielibyśmy przekazać wyrazy ogromnego współczucia dla rodziny zawodnika” - napisali.
Wcześniej organizatorzy informowali o akcji poszukiwawczej jednego z kolarzy.
Zawody te są wydarzeniem cyklicznym, zorganizowano je po raz jedenasty.