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Ta dzielnica jako pierwsza w Warszawie będzie mieć parkingi z funkcją schronienia

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 4 października (10:53)

Ursynów jako pierwsza dzielnica w stolicy planuje budowę parkingów podziemnych z funkcją schronienia. Nowe obiekty mają powstać przy szkołach i mieć potrójne zastosowanie. Jakie?

Ta dzielnica jako pierwsza w Warszawie będzie mieć parkingi z funkcją schronienia
Ursynów, zdj. poglądowe, fot. Wojciech Olkusnik /East News

Jak informuje reporter RMF FM Michał Radkowski, nowe parkingi na poziomie górnym, a więc na poziomie ziemi, mają mieć boiska do gry w piłkę. Będą z nich korzystać uczniowie szkół, przy których powstaną. Pod boiskami będą miejsca garażowe.

Chcemy je wynajmować na rzecz mieszkańców. Będą miały funkcję dual use, czyli w sytuacji, kiedy będzie zagrożenie, będzie można z nich korzystać jako z miejsc schronienia - zapowiada burmistrz Ursynowa Robert Kempa. 

Budowa takich garaży w tej dzielnicy to wręcz konieczność, bo Ursynów to w dużej mierze bloki z wielkiej płyty bez podziemnych parkingów, a malutkie piwnice nie spełniają norm przewidzianych dla schronów. Na razie dokumentacja przygotowywana jest dla dwóch lokalizacji. 

W planach są kolejne, także obok placówek oświatowych. Również dzielnicowa biblioteka ma być przebudowana tak, by mogły się w niej mieścić miejsca schronienia dla mieszkańców przed atakami z powietrza

W kwietniu tego roku burmistrz Ursynowa wspominał, że pierwszy taki obiekt - parking dual use - miałby powstać przy ul. Warchałowskiego, gdzie dzielnica planuje remont boiska szkolnego.


Źródło: RMF24
Tagi: Ursynów miejsce schronienia
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