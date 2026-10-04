Ta dzielnica jako pierwsza w Warszawie będzie mieć parkingi z funkcją schronienia

RMF24

Ursynów jako pierwsza dzielnica w stolicy planuje budowę parkingów podziemnych z funkcją schronienia. Nowe obiekty mają powstać przy szkołach i mieć potrójne zastosowanie. Jakie?

Jak informuje reporter RMF FM Michał Radkowski, nowe parkingi na poziomie górnym, a więc na poziomie ziemi, mają mieć boiska do gry w piłkę. Będą z nich korzystać uczniowie szkół, przy których powstaną. Pod boiskami będą miejsca garażowe.

Chcemy je wynajmować na rzecz mieszkańców. Będą miały funkcję dual use, czyli w sytuacji, kiedy będzie zagrożenie, będzie można z nich korzystać jako z miejsc schronienia - zapowiada burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Budowa takich garaży w tej dzielnicy to wręcz konieczność, bo Ursynów to w dużej mierze bloki z wielkiej płyty bez podziemnych parkingów, a malutkie piwnice nie spełniają norm przewidzianych dla schronów. Na razie dokumentacja przygotowywana jest dla dwóch lokalizacji.

W planach są kolejne, także obok placówek oświatowych. Również dzielnicowa biblioteka ma być przebudowana tak, by mogły się w niej mieścić miejsca schronienia dla mieszkańców przed atakami z powietrza.

W kwietniu tego roku burmistrz Ursynowa wspominał, że pierwszy taki obiekt - parking dual use - miałby powstać przy ul. Warchałowskiego, gdzie dzielnica planuje remont boiska szkolnego.