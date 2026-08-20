Stadion Narodowy wkrótce czeka ważna zmiana? W grze są potężne pieniądze

RMF24

Czy jeden ze sportowych symboli stolicy - stadion PGE Narodowy - wkrótce zmieni sponsora tytularnego, a co za tym idzie, także nazwę? Wskazują na to doniesienia serwisu meczyki.pl. Nowym sponsorem ma być rzekomo gigant z branży paliwowej.

Według nieoficjalnych ustaleń serwisu meczyki.pl, kontrakt operatora stadionu z Orlenem ma być już w zasadzie uzgodniony. Umowa ma zakładać ponad 10 mln złotych za każdy rok obecności Orlenu w nazwie areny. Zmiana partnera tytularnego i nazwy stadionu miałaby dojść do skutku już jesienią.

Na razie ani operator stadionu, spółka PL.2012+, ani Orlen, nie potwierdzają w żaden sposób planów współpracy i zmiany nazwy, która miałaby być jej konsekwencją.

Orlen nie komentuje trwających lub potencjalnych rozmów dotyczących umów sponsoringowych - pisze w komunikacie paliwowy gigant.

Stadion Narodowy w Warszawie został wybudowany na Euro 2012. To właśnie tam odbył się mecz otwarcia tego turnieju, którego gospodarzami były Polska i Ukraina.

Na trybunach Stadionu Narodowego znajduje się ponad 58 tysięcy miejsc dla kibiców. Podczas koncertów może on zgromadzić nawet 80 tysięcy gości.

Narodowy posiada również dwupoziomowy parking podziemny, który może pomieścić 1765 aut.

PGE jest sponsorem tytularnym Stadionu Narodowego od 2015 r. „Marka największej polskiej firmy energetycznej towarzyszyła ponad 100 wydarzeniom masowym, w tym meczom piłkarskiej reprezentacji Polski, koncertom gwiazd polskiej i światowej muzyki, targom, wystawom i spotkaniom biznesowym. PGE jako partner tytularny stadionu wspiera jego rozwój i współtworzy to wyjątkowe miejsce” - zapewnia operator arenyt na swojej stronie internetowej.