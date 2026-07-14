Służby odzyskały auta skradzione w Niemczech. Akcja CBŚP

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Trzy skradzione na terenie Berlina samochody marki Toyota o łącznej wartości ponad 300 tysięcy złotych odzyskali stołeczni policjanci we współpracy z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji. W ręce mundurowych trafił mężczyzna, który był poszukiwany. Został doprowadzony do aresztu śledczego.

Jak informuje CBŚP do pierwszej akcji doszło na początku lipca 2026 r. na autostradzie A2 w powiecie łowickim.

Funkcjonariusze policji przeprowadzili wówczas kontrolę Toyoty Yaris. Okazało się, że auto tego samego dnia zostało skradzione w Berlinie. Szybko ustalono, że kierujący autem jest poszukiwany przez policję. Został on doprowadzony do aresztu.

Na kolejne skradzione w Niemczech auto policjanci natrafili na terenie jednej z posesji w powiecie radomskim w województwie mazowieckim. Była to Toyota Corolla, na której zamontowano fałszywe tablice rejestracyjne.

Policja podkreśla, że łączna wartość dwóch odzyskanych pojazdów przekroczyła 200 tys. zł.

Trzeci samochód - również skradziony w Niemczech - służby zlokalizowały w środę, 8 lipca 2026 r., na autostradzie A2 w okolicy miejscowości Baranów. Funkcjonariusze CBŚP wspierani przez policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, Komendy Policji w Grodzisku Mazowieckim, jak również mundurowych z stołecznej drogówki, zablokowali drogę.

W ten sposób doszło do zatrzymania kierowcy, który poruszał się skradzioną Toyotą Corollą wartą ponad 100 tys. zł. Podobnie jak w przypadku samochodu znalezionego w powiecie radomskim, auto miało założone fałszywe tablice rejestracyjne.