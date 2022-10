Podczas remontu elewacji ogrodowej pałacu Zamoyskich przy ul. Foksal odkryto dekorację przedstawiająca głowę kozła - elementu nawiązującego do herbu rodziny Zamoyskich - poinformował stołeczny konserwator zabytków.

Pałac Konstantego Zamoyskiego, także pałac Zamoyskich – neorenesansowy obiekt znajdujący się przy ul. Foksal / Albert Zawada / PAP

Po wyremontowaniu w 2019 r. elewacji frontowej korpusu głównego pałacu prace przeniosły się wczesnym latem na elewację ogrodową. Konserwatorzy oczyścili i uzupełnili ceglany mur oraz wykonali prace restauratorskie przy sztukateriach oraz elementach architektonicznych z cementu romańskiego, naśladującego kamień.

Po usunięciu wtórnych przemalowań i nieestetycznych uzupełnień, konserwatorzy odkryli dekoracje o wysokiej klasie artystycznej. Na szczególną uwagę zasługuje pełnoplastyczna głowa kozła - elementu nawiązującego do herbu rodziny Zamoyskich. W płycinach nad i pod kozłem najprawdopodobniej znajdowały się kiedyś inskrypcje - przekazał stołeczny konserwator. Ze względu na brak przekazów, specjaliści nie podjęli się prób ich odtwarzania - dodał.

Ważną zmianą wpływająca na odbiór zabytku było usunięcie współczesnej markizy i innych urządzeń technicznych, które zostały zamontowane przez poprzedniego najemcę i przez lata szpeciły ten piękny budynek.

Pałac Zamoyskich / Albert Zawada / PAP

Pałac Konstantego Zamoyskiego należy do najpiękniejszych zachowanych przykładów architektury rezydencyjnej w Warszawie. Został wzniesiony w latach 1875-77 według projektu Leandra Marconiego. Powstał według modnego w okresie baroku wzoru rezydencji entre cour et jardin (między dziedzińcem a ogrodem).



Pałac składa się z głównego korpusu oraz dwóch prostopadłych oficyn bocznych. Kompozycję trzykondygnacyjnej części środkowej wyznacza jedenaście osi. Rezydencję zdobi dekoracyjna, neobarokowa brama, przez którą niegdyś podjeżdżano powozami pod drzwi pałacu. Architekt nadał budynkowi popularny w XIX wieku styl, nawiązujący do francuskiej architektury renesansowej czasów Henryka IV i Ludwika XIII. Jego elewację wykonano w stylu pierre-et-brique (kamień i cegła). W przypadku pałacu Zamoyskich to cegła i tynk oraz liczne elementy sztukatorskie. Taras nad portykiem i tarasy elewacji ogrodowej osłonięto ażurową balustradą z piaskowca.

Pałac został zdewastowany podczas II wojny światowej. Po odbudowie ze zniszczeń wojennych obiekt przekazano Stowarzyszeniu Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (SARP).



Miejska dotacja na tegoroczne prace wyniosła 80 tys. zł, co stanowi ponad 67 proc. kosztów remontu. Stowarzyszenie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, będące właścicielem pałacu, zapowiada kontynuację remontu elewacji ogrodowej w przyszłym roku.



Udzielona w tym roku dotacja jest już szóstą z kolei przyznaną właścicielom pałacu Zamoyskich. Od 2015 r. zabytek przy ul. Foksal 2 co roku otrzymywał finansowe wsparcie przy remontach: domku dozorcy, ogrodzenia z konserwacją elementów kowalstwa artystycznego oraz portyku zachodniego fasady i elewacji frontowej. Łącznie z budżetu Warszawy przeznaczono na nie ponad 400 tys. złotych.