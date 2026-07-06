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Mieszkańcy Pruszkowa i Piastowa muszą liczyć się z kilkudniową przerwą w dostawach ciepłej wody. Utrudnienia są związane z planowanymi pracami remontowymi prowadzonymi w Elektrociepłowni Pruszków oraz na sieci ciepłowniczej. Ich skutki odczuje blisko 90 tysięcy mieszkańców obu miast.

Pruszków i Piastów bez ciepłej wody przez kilka dni

Pruszków i Piastów bez ciepłej wody przez kilka dni / Shutterstock

90 tysięcy osób bez ciepłej wody. Ruszyła przerwa w dostawach

Spółka Orlen Termika poinformowała, że przerwa w dostawach energii cieplnej rozpoczęła się w sobotę 4 lipca o godz. 14:00 i potrwa do czwartku 9 lipca do godz. 6:00. W opublikowanym komunikacie spółka przekazała:

„Informujemy, że w związku z planowanymi pracami remontowymi w Elektrociepłowni Pruszków oraz na sieci ciepłowniczej, w terminie:

od 4 lipca 2026 r. (sobota), od godz. 14:00,

do 9 lipca 2026 r. (czwartek), do godz. 6:00

nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej, w tym ciepłej wody użytkowej. Za powstałe niedogodności przepraszamy i prosimy mieszkańców o wyrozumiałość”.

Oznacza to, że do czwartkowego poranka mieszkańcy Pruszkowa i Piastowa nie będą mogli korzystać z ciepłej wody.

Elektrociepłownia Pruszków w trakcie transformacji energetycznej

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Pruszków liczy około 66 tysięcy mieszkańców, natomiast sąsiedni Piastów zamieszkuje ponad 22 tysiące osób. Łącznie utrudnienia mogą dotknąć blisko 90 tysięcy mieszkańców.

Elektrociepłownia Pruszków jest najstarszym zakładem należącym do spółki Orlen Termika. Obecnie zaspokaja około 65 proc. potrzeb cieplnych Pruszkowa, Piastowa oraz okolicznych miejscowości.

Od kilku lat w zakładzie prowadzona jest transformacja związana ze zmianą miksu paliwowego. Zgodnie z przyjętym planem do 2035 roku elektrociepłownia ma całkowicie zrezygnować z wykorzystania węgla. Pod koniec maja rozpoczęła się budowa nowej kotłowni biomasowej. Na terenie zakładu funkcjonują już jednostki gazowe i olejowe, a przed zakończeniem procesu transformacji mają zostać uruchomione również pompy ciepła, które pozwolą odzyskiwać energię cieplną ze ścieków.