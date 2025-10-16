W nocy ze środy na czwartek doszło do poważnego pożaru hotelu w miejscowości Mniszew, w powiecie kozienickim na Mazowszu. Ogień objął znaczną część budynku. Walka z ogniem może jeszcze porwać kilka godzin.
140 strażaków walczy z pożarem hotelu pod Kozienicami na Mazowszu, do którego doszło w czwartek nad ranem.
Pożarem zajętych jest około 2/3 budynku. Ogień pojawił się na poddaszu, najprawdopodobniej zapaliło się też poszycie dachowe.
W tym hotelu zakwaterowanych było 9 osób, które ewakuowały się samodzielnie, brak jest osób poszkodowanych - powiedział reporterowi RMF FM mł. asp. Wiktor Czubaj z kozienickiej straży pożarnej.
Obecnie nie ma zagrożenia dla mieszkańców sąsiednich budynków. Walka z pożarem może potrwać jeszcze kilka godzin.
Na miejscu pracują także policjanci oraz przedstawiciele innych służb, którzy ustalają okoliczności zdarzenia.