Stołeczny ratusz udostępnił we wtorek nową ortofotomapę Warszawy. Mapa powstała na podstawie blisko 28 tysięcy zdjęć lotniczych wykonanych wiosną 2022 roku.

Warszawa - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nową mapę lotniczą Warszawy od wtorku można znaleźć w serwisie mapa.um.warszawa.pl. Obejmuje ona cały obszar miasta wraz z jego z jego obrzeżami. Łącznie to ok. 550 kilometrów kwadratowych.

"Do przygotowania tak dużej mapy potrzebnych było 27 657 pojedynczych zdjęć lotniczych. Zostały one wykonane z pokładu samolotu Partenavia P-68, który leciał nad Warszawą na wysokości ok. 1600 metrów - ze średnią prędkością około 220 km/h" - podały władze miasta.

Według ratusza w ten sposób powstała najdokładniejsza "cyfrowa" mapa Warszawy. Jej pojedynczy piksel odpowiada pięciu centymetrom w terenie.

Zdjęcia zostały zrobione 13 kwietnia oraz 9, 10 i 11 maja 2022 r. Rozpiętość terminów wynikała z warunków pogodowych, a także zasad organizacji ruchu lotniczego nad Warszawą.

Ortofotomapy - jak podkreślił ratusz - są cennym źródłem informacji wykorzystywanym zwłaszcza w celach: przyrodniczych, komunikacyjnych, turystycznych, urbanistycznych, bezpieczeństwa, a także dla określenia własności gruntów. Z map lotniczych pozyskanych przez miasto mogą korzystać zarówno urzędnicy, jak i osoby prywatne.