Poważny wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Kierowca był reanimowany

Na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie doszło do poważnego wypadku - tuż przed zjazdem z Alei Armii Ludowej na Wisłostradę zderzyły się trzy samochody osobowe. Jeden z kierowców był reanimowany, trafił do szpitala - informuje reporter RMF FM Igor Skrzypek.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca osobowej Dacii najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery energochłonne, a także w dwie inne osobówki.
Siła uderzenia była na tyle duża, że auto przewróciło się na bok. Kierowca Dacii był reanimowany, został przetransportowany do szpitala.