Poważny wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Kierowca był reanimowany

RMF24

Na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie doszło do poważnego wypadku - tuż przed zjazdem z Alei Armii Ludowej na Wisłostradę zderzyły się trzy samochody osobowe. Jeden z kierowców był reanimowany, trafił do szpitala - informuje reporter RMF FM Igor Skrzypek.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca osobowej Dacii najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery energochłonne, a także w dwie inne osobówki.

Siła uderzenia była na tyle duża, że auto przewróciło się na bok. Kierowca Dacii był reanimowany, został przetransportowany do szpitala.

Policjanci sprawdzili trzeźwość pozostałych kierowców biorących udział w tym wypadku, ale badanie nie wykazało, by byli pod wpływem alkoholu.

Kierowcy poruszający się Trasą Łazienkowską muszą liczyć się z utrudnieniami. W kierunku Wisłostrady, na wysokości Torwaru, lewy pas jezdni jest zablokowany.