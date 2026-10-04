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Poważny wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Kierowca był reanimowany

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 października (17:02)

Na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie doszło do poważnego wypadku - tuż przed zjazdem z Alei Armii Ludowej na Wisłostradę zderzyły się trzy samochody osobowe. Jeden z kierowców był reanimowany, trafił do szpitala - informuje reporter RMF FM Igor Skrzypek.

Poważny wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Kierowca był reanimowany
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca osobowej Dacii najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery energochłonne, a także w dwie inne osobówki.

Siła uderzenia była na tyle duża, że auto przewróciło się na bok. Kierowca Dacii był reanimowany, został przetransportowany do szpitala.

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Policjanci sprawdzili trzeźwość pozostałych kierowców biorących udział w tym wypadku, ale badanie nie wykazało, by byli pod wpływem alkoholu.

Kierowcy poruszający się Trasą Łazienkowską muszą liczyć się z utrudnieniami. W kierunku Wisłostrady, na wysokości Torwaru, lewy pas jezdni jest zablokowany.


Źródło: RMF24
Tagi: wypadek
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