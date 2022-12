Przez dziewięć lat mieszkańcy Radomia zagrożeni wykluczeniem cyfrowym mogli korzystać z darmowego łącza internetowego zapewnionego dzięki projektowi sfinansowanemu przez UE. Od 1 stycznia 2023 r. - z powodów technicznych - usługa ta nie będzie już dostępna.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak powiedział Janusz Kalinowski z biura prasowego prezydenta Radomia, ze względu na brak możliwości wykorzystywania częstotliwości, na jakich została oparta infrastruktura sieci na etapie jej budowy, nie będzie możliwa dalsza praca nadajników, a tym samym nie będzie możliwości dalszego świadczenia usługi dostępu do internetu.



Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował nas, że nie jest możliwe wydanie na kolejne lata pozwoleń radiowych na używanie urządzeń radiowych nadawczo-odbiorczych pracujących w radiokomunikacji stałej dla stacji bazowych działających w zakresie 3,6-3,8 GHz - wyjaśnił Kalinowski. Jednocześnie zauważył, że początkowo zakładano, iż projekt będzie mógł być realizowany przez 5 lat i jego realizacja powinna się zakończyć już w czerwcu 2021. Jednak przedsięwzięcie, ze względu na sprawność infrastruktury i misję niesienia pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom Radomia, było kontynuowane w kolejnych okresach, również w czasie pandemii Covid-19 - podkreślił pracownik magistratu.

9 lat darmowego internetu

Radomianie uczestniczący w projekcie "Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" korzystali z darmowego łącza od jesieni 2013 r., czyli przez około 9 lat. Na potrzeby projektu miasto wybudowało infrastrukturę sieci bezprzewodowej wraz z 10 stacjami bazowymi. Gmina uzyskała status operatora telekomunikacyjnego, tak jak inne firmy teleinformatyczne.



Projektem były objęte osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Początkowo z darmowego łącza internetowego korzystało 1,5 tys. gospodarstw domowych, a ostatnio liczba ta spadła do ok. 800. Projekt był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jego koszt to ponad 10 mln zł.



W mieście działa sieć hotspotów

Obecnie w Radomiu funkcjonuje sieć publicznych punktów dostępowych (tzw. hotspotów) zapewniających dostęp do bezpłatnego internetu. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu "Publiczny Internet dla każdego na terenie Gminy Miasta Radomia".

W ramach sieci istnieje kilkanaście zewnętrznych oraz wewnętrznych punktów dostępowych w miejscach publicznych, często odwiedzanych zarówno przez mieszkańców, jak i turystów. Hotspoty zlokalizowano przed wejściami do czterech budynków Urzędu Miejskiego: od ul. Kilińskiego, Żeromskiego, Moniuszki, na Rynku przed ratuszem oraz wewnątrz budynków magistratu, a także na placu Jagiellońskim, przed teatrem i na ul. Żeromskiego przy fontannach.