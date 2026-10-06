Potrącił 20-latkę i uciekł. Kobieta jest w śpiączce

RMF24

Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o potrącenie samochodem młodej kobiety w podwarszawskim Piastowie i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Udało się go ująć w Piasecznie, dziś ma usłyszeć zarzuty.

Policyjny patrol wezwano do nieprzytomnej 20-latki, leżącej na jednej z ulic Piastowa.

Bardzo szybko ustalono, że kobieta została potrącona przez samochód, gdy przechodziła przez przejście dla pieszych. Trafiła do szpitala, jest w śpiączce.

Funkcjonariusze bardzo szybko rozpoczęli poszukiwania sprawcy.

Badano między innymi zapisy kamer monitoringu i logowania telefonów. Na tej podstawie już po kilku godzinach policjanci weszli do mieszkania mężczyzny, który mógł być kierowcą.

Gdy go zatrzymano miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Wraz z nim do policyjnej izby zatrzymań trafiła kobieta, pasażerka jego sportowego mercedesa.

Rano mężczyzna ma trafić do prokuratury i usłyszeć zarzuty. Jest dobrze znany mundurowym. W przeszłości był notowany za różne przestępstwa.