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Potrącił 20-latkę i uciekł. Kobieta jest w śpiączce

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 6 października (06:51)

Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o potrącenie samochodem młodej kobiety w podwarszawskim Piastowie i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Udało się go ująć w Piasecznie, dziś ma usłyszeć zarzuty.

Potrącił 20-latkę i uciekł. Kobieta jest w śpiączce
Zdjęcie ilustracyjne. /Shutterstock

Policyjny patrol wezwano do nieprzytomnej 20-latki, leżącej na jednej z ulic Piastowa. 

Bardzo szybko ustalono, że kobieta została potrącona przez samochód, gdy przechodziła przez przejście dla pieszych. Trafiła do szpitala, jest w śpiączce. 

Funkcjonariusze bardzo szybko rozpoczęli poszukiwania sprawcy. 

Badano między innymi zapisy kamer monitoringu i logowania telefonów. Na tej podstawie już po kilku godzinach policjanci weszli do mieszkania mężczyzny, który mógł być kierowcą. 

Gdy go zatrzymano miał ponad promil alkoholu w organizmie. 

Wraz z nim do policyjnej izby zatrzymań trafiła kobieta, pasażerka jego sportowego mercedesa.

Rano mężczyzna ma trafić do prokuratury i usłyszeć zarzuty. Jest dobrze znany mundurowym. W przeszłości był notowany za różne przestępstwa.


Źródło: RMF24
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